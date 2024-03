Alibaba.com lance sa « March Expo » pour aider les PME à trouver les meilleurs fournisseurs partout dans le monde

Les PME Françaises optimistes mais qui ont besoin d'accompagnement pour faire face à leurs défis

A l'occasion de sa « March Expo », la marketplace a lancé une étude, « L'Alibaba.com B2B Sentiment Survey » pour mieux comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les PME françaises et ainsi leur proposer des solutions adaptées à leur besoin. Elle montre que si 78% des PME Françaises sont optimistes sur leurs perspectives de croissance pour l'année à venir, elles ont conscience des défis qu'elles doivent affronter. Le marketing et l'acquisition de clients ainsi que l'intégration des nouvelles technologies (ex : services de cloud, IA, automatisation), cités par 36% des répondants, sont les difficultés les plus identifiées, suivi par l'augmentation des prix liée à l'inflation (30%) qui continue d'inquiéter les dirigeants.

La chaîne d'approvisionnement (supply chain/ sourcing) et la disponibilité des stocks est une autre préoccupation et d'ailleurs, pour 75% des décideurs interrogés la recherche de nouveaux fournisseurs est une priorité pour 2024.

Les marketplaces B2B, une solution pour répondre à de nombreux défis des entreprises

Avec ses 5900 catégories de produits et ses 220 000 fournisseurs référencés dans plus de 200 pays et régions du monde, la plateforme Alibaba.com apporte des solutions aux acheteurs B2B pour affronter les principales difficultés que l'étude révèle. Son objectif est de faciliter la mise en relation des PME françaises avec des entreprises du monde entier, le tout grâce à des technologies comme la traduction automatique, le tchat en temps réel ou encore les live streaming. Elles permettent ainsi de découvrir facilement et rapidement de nouveaux produits et de détecter des nouvelles tendances venant du monde entier. D'ailleurs, « l'Alibaba.com B2B Sentiment Survey » montre que 36% des PME ont déjà passé le pas et utilisent les marketplaces pour sourcer des fournisseurs.

La March Expo : profiter de solutions sur mesure pour trouver efficacement de nouveaux fournisseurs

Pendant son salon en ligne « March Expo 2024 », ouvert 24h sur 24 et 7j/7 tout le mois de mars, Alibaba.com va encore plus loin : ce sont plus d'un million de nouveaux produits qui seront proposés, et deux millions de « best-sellers. L'objectif : aider les PME a étoffer leur catalogue avec des produits différenciants et populaires en un simple clic. Les acheteurs B2B peuvent entrer en contact avec des fournisseurs de qualité, qui présentent leurs usines et leurs gammes de produits par le biais de « livestreaming » et de milliers de showrooms virtuels. Ils peuvent ainsi se créer un réseau mondial de fournisseurs, en toute simplicité.

Davantage de « services garantis » permettront aux PME françaises de s'approvisionner encore plus efficacement, par exemple en commandant directement auprès d'Alibaba.com, sans avoir besoin de négocier avec les fournisseurs. Cette nouvelle approche de l'approvisionnement en ligne permet aux acheteurs B2B de bénéficier de prix fixes, d'une livraison garantie et dans les temps, ainsi que de remboursements garantis et sans tracasserie administrative.

« Grâce à une gamme de nouveaux outils et services, au référencement de plus d'un million de nouveaux produits et aux services garantis d'Alibaba.com, nous optimisons et simplifions l'ensemble du parcours d'approvisionnement des PME. Cela leur permet d'être mieux préparées aux défis liés à la chaîne d'approvisionnement et de se concentrer sur ce qui est le plus important : la croissance de leur entreprise". » déclare Jijay Shen, directeur général d'Alibaba.com en Europe.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour bénéficier de ces avantages, rendez-vous à la « March Expo » sur la plateforme Alibaba.com