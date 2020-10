Bpifrance Inno Génération 2020 : le renouveau et la liberté d’entreprendre à l’honneur

« Le grand renouvellement s'accélère. Nous sommes là pour le piloter sans céder à la peur. La liberté est le carburant de notre riposte », a lancé Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance lors de son discours d'ouverture de cette 6ème édition de Big. Liberté d'innover, d'entreprendre, de prendre des risques et de changer le monde : tel était le fil rouge de Bpifrance Inno Génération 2020. Tout au long de la journée, 100 top speakers ont pris la parole sur la scène du Bang, parmi lesquels des entrepreneurs de haut vol - Xavier Niel (Free), Stéphane Richard (Orange), Alexandre Ricard (Pernod Ricard) et Tigrane Seydoux (Big Mamma) pour ne citer qu'eux -, mais aussi des artistes comme Gérard Garouste, des journalistes comme Stéphane Bern et des personnalités françaises et internationales de tous horizons.

Pour cette édition exceptionnelle adaptée au contexte de la crise sanitaire, 1 000 personnes triées sur le volet étaient réunies dans l'enceinte de l'Accor Arena. Le format digital de Big permettait ainsi de suivre l'événement en direct, en ligne ou sur l'application Bpifrance Événements. Au cœur de ce rassemblement : des rencontres, des masterclass et des débats autour de La French Fab, La French Tech, La French Touch, du climat... Cette année, de nouveaux espaces ont été créés pour accueillir les entrepreneurs : des Agora pour suivre des conférences autour de l'international ou de l'accompagnement, le Big Live pour réunir ceux qui ne se seraient jamais rencontrés ailleurs, le Parcours Connecté qui met en avant les services digitaux de Bpifrance (la Banque En Ligne, l'assistant financier Ma Tréso, le réseau social Tribu, etc.), ou encore l'Antenne au cœur de la Place du Village où s'étaient installés Cnews et La Tribune, partenaires médias de Big.

Le renouveau de l'économie française

Le plus grand rassemblement business d'Europe visait à booster l'optimisme et à relancer la croissance. « Vous n'avez qu'un objectif, qu'un devoir : foncer. Tenez bon et accélérez. Continuez à regarder le monde en grand et l'avenir au loin. Le monde d'après a déjà commencé », a déclaré Emmanuel Macron sur la grande scène, avant de rappeler le plan de relance du gouvernement tourné vers la réindustrialisation du pays et la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les gradins, le monde de l'entrepreneuriat s'est levé pour applaudir le Président de la République et son invité le Président du Kenya, Uhuru Kenyatta.

En fin de journée, le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire s'est exprimé à son tour avec ferveur sur la perspective d'une économie décarbonée et innovante et sur le « génie entrepreneurial des Français ».

Entendu à Bpifrance Inno Génération 2020

Agora Accompagnement

Boevi Lawson, fondateur de l'application Hugmify : « J'ai créé une application de rencontres axée sur les activités à réaliser lors des rendez-vous. Je suis actuellement en recherche de financement et suis venu connaître la marche à suivre pour lever des fonds. »

Place du Village

Célia Martin, fondatrice de Papa poule, mama cool : « Ce projet consiste à fabriquer des éponges lavables pour remplacer les éponges industrielles. Je suis ici pour m'inspirer, créer du réseau et me nourrir de retours d'expériences. »

Bulle French Fab

Hélène Le Diouron, porteuse du projet HarmoniElles : « Ce projet consiste à établir des bases de données des PME détenues par des femmes afin de pouvoir les identifier plus rapidement. J'ai participé à une table ronde intitulée "PME au féminin : 3 réseaux qui agissent pour la mixité". »