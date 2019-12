Circular Challenge : les solutions créatrices de valeur pour l’économie circulaire

Hier soir, Circular Challenge a réuni au sein du Palais Brongniart, un parterre d'entreprises, d'investisseurs, d'acteurs de l'innovation et d'acteurs institutionnels venus découvrir des solutions innovantes en matière d'économie circulaire et échanger avec l'écosystème catalysé par le programme d'innovation ouverte de Citeo.

En présence de Jean-Paul Agon, Président Directeur Général de L'Oréal et de Serge Papin, fondateur du mouvement Osons Demain et ex-PDG de Sytème U, la transition des entreprises vers l'économie circulaire était au cœur de la soirée et les porteurs de projets finalistes de Circular Challenge au rendez-vous pour faire connaître leurs solutions innovantes.

Circular Challenge : détection, expérimentation et accélération

Depuis plus de 4 ans, Citeo a construit un programme d'innovation ouverte à destination des porteurs de projets qui, partout à travers le monde, développent des solutions pour réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers et qui ont le potentiel d'accélérer la circularisation de l'économie.

Avec plus de 1000 projets identifiés dans 42 pays et plus de 40 partenaires, Citeo agrège un écosystème d'acteurs engagés et convaincus que l'innovation est au cœur de la transition pour une économie circulaire. Leur présence à la soirée ainsi que celle des porteurs de projets finalistes des éditions précédentes attestent de la force de la communauté Circular Challenge.

« Nous croyons à l'émulation et aux interactions générées autour des porteurs de projets, des entreprises, des investisseurs, des collectivités et des citoyens. Il s'agit de décloisonner pour permettre aux entrepreneurs du changement de collaborer avec nos parties prenantes, sur les territoires et à l'international. Notre vision de l'innovation est concrète et pragmatique, incarnée par le programme Circular Challenge de Citeo » explique Cécile Sémériva, Directrice Innovation de Citeo

Détecter, accompagner mais également expérimenter : le programme s'inscrit dans la durée pour accélérer les solutions les plus innovantes et soutenir leur adoption par l'écosystème, et en particulier les entreprises et les acteurs du territoire.

L'émergence de tendances et 4 prix décernés

Le cru 2019 s'inscrit dans les tendances actuelles de l'industrie et reflète les préoccupations sociétales : nouveaux matériaux - plastiques biosourcés et emballages cellulosiques notamment- digitalisation de l'industrie de la collecte et utilisation des technologies d'intelligence artificielle et de blockchain (technologie de stockage et de transmission d'informations) pour répondre aux enjeux de transparence et de traçabilité de l'emballage ; nouvelles technologies de recyclage, innovations d'usage autour de la consommation hors domicile - solutions de réemploi par exemple- et de la lutte contre les déchets sauvages, innovations sociales couplées à des innovations environnementales.

Après deux jours d'immersion au cours desquels les projets ont été accompagnés par des experts sur les sujets d'industrialisation, de business model ou encore d'éco-conception et recyclage, les finalistes de l'édition 2019 concouraient pour décrocher un des 3 prix.

Le Grand Prix Innovation Circular Challenge a été décerné à Malengé pour Cycle Pack, emballages souples 100% recyclables, composés de papier issus de fibres vierges, possédant des barrières de protection adaptées au plastique. Il remporte une dotation financière de 40 000 euros, un accompagnement par les experts partenaires, de la mise en relation avec les entreprises clientes de Citeo et le développement de ses opportunités commerciales et industrielles.

Le prix récompensant un projet collaboratif et ancré dans les territoires est allé à Pandobac, service clé en main d'emballages réutilisables pour le transport de marchandises entre professionnels, en remplacement des emballages à usage unique.

Earthwake a remporté le prix Economies en transition et en développement pour sa technologie permettant de transformer les déchets plastiques en carburant à l'aide la machine Chrysalis. Lowtech, mobile et auto-suffisante, elle est une solution de transition destinée aux pays émergents et régions isolées.

Pour récompenser les démarches d'innovation au sein des entreprises clientes de Citeo, un prix client a également été décerné hier soir. Il revient à Leroy Merlin pour son projet d'alternative au calage en polystyrène de produits pondéreux.

Ces prix illustrent la diversité de l'innovation dans l'économie circulaire et mettent en lumière des solutions concrètes, au service de l'emploi local, des territoires, du développement économique et du développement de nouvelles filières en France et à l'international.

Circular Challenge nous donne rendez-vous en 2020 avec le même objectif : accélérer la transition vers l'économie circulaire.