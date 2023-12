Clextral : « Le V.I.E ? C’est le meilleur entretien d’embauche ! »

Un levier de recrutement et de fidélisation

Le V.I.E ou Volontariat International en Entreprise est un dispositif sécurisé par l'Etat français qui permet à une entreprise de confier une mission professionnelle à l'étranger de 6 à 24 mois, à un jeune talent français ou ressortissant européen, âgé de 18 à 28 ans en début de mission.

« Le V.I.E, c'est le meilleur entretien d'embauche ! 70% de nos V.I.E sont ensuite recrutés. C'est très intéressant pour les jeunes de découvrir en toute sécurité les joies d'une expatriation en bénéficiant à la fois d'une rémunération et d'une assurance. Côté entreprises, ce dispositif permet de faire appel à des diplômés motivés par l'international et donc d'attirer des profils à haut potentiel. De plus, Business France, nous accompagne dans le recrutement et gère l'ensemble des formalités administratives », souligne Gilles Maller. Le vice-président de Clextral et directeur de la Business Unit Amérique du Nord et du Sud apprécie la facilité de déploiement du V.I.E. La rémunération fixe (définie selon le pays de destination) contribue à la maîtrise des coûts sans surprise et surtout sans charge. « Nous recrutons les bonnes personnes à un prix compétitif. Nous les formons, entre deux et six mois à Firminy, au siège France, avant de les envoyer en première ligne », appuie Gilles Maller.

Le V.I.E : un programme compétitif

L'export, véritable ADN de l'entreprise, génère 80% des 75 M€ de chiffre d'affaires. C'est donc naturellement que le V.I.E s'est imposé dès 2003. Ces 20 dernières années, 15 V.I.E se sont succédés sur le continent américain, en Asie et en Russie, avant que n'éclate le conflit avec l'Ukraine. « Les jeunes que nous pouvons recruter en V.I.E jusqu'à l'âge de 28 ans, ne sont pas employés par Clextral. Cela est plus compétitif qu'une expatriation avec la possibilité de leur confier des missions diverses », précise le vice-président du groupe. »

Clextral, qui emploie 350 collaborateurs dans le monde, s'appuie sur 5 V.I.E : deux travaillent à Tampa, un à Melbourne, un à Ho Chi Min et le dernier en poste à Singapour. À la clé, de magnifiques success stories à l'image de Charles, diplômé de l'ISAE-Supaero. En 2015, le jeune homme entame sa carrière chez Clextral aux États-Unis en V.I.E. Neuf ans plus tard, le trentenaire dirige l'équipe ingénierie pour l'Amérique du Nord et Sud.

Les aides financières des régions

Les régions soutiennent financièrement les entreprises recrutant en V.I.E. Les montants et conditions d'éligibilité varient selon les régions.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'aide régionale prend la forme d'une subvention :

Elle est fixée à 50 % des dépenses éligibles sur la durée initiale du contrat (minimum 12 mois),

Le plafond de subvention régionale est fixé à 15 000 €,

Toute entreprise ne pourra bénéficier au global de plus de 3 aides de la Région sur des missions V.I.E,

Les entreprises doivent : soit être nouvel utilisateur de la formule V.I.E, soit ne pas avoir eu recours à la formule V.I.E depuis 3 années révolues.

Vous aussi recrutez votre prochain talent V.I.E