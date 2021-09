Comment rendre la ville désirable ?

Plus d’un an et demi après le premier confinement, le regard des Français sur la ville a changé. Certains ont déjà pris la décision de la quitter, d’autres ont pour projet de s’en éloigner. Plus que jamais, les acteurs de la ville jouent donc un rôle clé pour rendre l’espace urbain à nouveau désirable. Recréer du lien, inclure la jeunesse, s’engager pour la santé, agir contre le réchauffement climatique… autant de thématiques qui feront l’objet de débats passionnants lors d’une journée dédiée organisée par le groupe immobilier Icade avec, en fil rouge, la participation exceptionnelle du paléoanthropologue Pascal Picq.