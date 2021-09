Comment Shine réinvente le compte courant des entrepreneurs

« Soulager la charge mentale des entrepreneurs » : c'est avec cette idée en tête que Nicolas Reboud a cofondé, en 2018, la start-up Shine. Son concept ? Proposer un compte courant pro entièrement digital, avec des services associés, pensé spécifiquement pour des petites entreprises, professions libérales et autres indépendants. « Ces professionnels passent un temps considérable à chercher des réponses à toute une série de questions, qu'ils peinent à obtenir rapidement », estime ce dirigeant. De quoi mettre au cœur de son innovation un outil baptisé « copilote », qui comporte toute une palette de fonctionnalités : la possibilité d'éditer ses factures, de recevoir des notifications de rappel pour gérer ses justificatifs, l'estimation des charges, l'accompagnement à la création d'entreprise, ou encore l'aide dans des démarches telles que les déclarations à l'Urssaf. Le tout, disponible en ligne, 7 jours sur 7, sans interruption. « Nous souhaitions, en plus des services bancaires, mettre en place des outils "copilotes" pour accompagner les TPE et les indépendants au quotidien et répondre à leurs besoins. C'est là qu'est notre innovation. » continue-t-il.

Autrement dit, sur le marché très dynamique des comptes pro, Shine vise à se démarquer par son soutien administratif aux entrepreneurs, en leur simplifiant la paperasse et en répondant rapidement à leurs différentes interrogations - là où ils devaient, auparavant, solliciter leur comptable, ou leur banque traditionnelle « où ils n'étaient pas forcément prioritaires », selon Nicolas Reboud, pour ce type de questions. Une offre qui trouve écho auprès de sa cible, à en juger par le chiffre de 100 000 clients revendiqués par ce pure player qui continue d'élargir sa gamme avec de nouvelles solutions comme, par exemple, des cartes virtuelles pour effectuer des paiements sécurisés sur Internet.

Prêt responsable

En outre, la fintech parisienne pose désormais un nouveau jalon. Soutenue, à son démarrage, par Daphni, Kima Ventures et XAnge, Shine a été rachetée, l'an dernier, par Société Générale. Un rapprochement qui lui permet de mettre sur le marché de nouveaux services financiers tels que les crédits. C'est ainsi que la jeune pousse a pu annoncer, en avril dernier, le lancement d'un prêt responsable à destination des petites entreprises et des indépendants. « Les entreprises qui respectent des critères sociaux et environnementaux se voient proposer un taux préférentiel de 0,5 % », indique Nicolas Reboud. Ce prêt implique notamment la nécessité pour l'entreprise qui le demande de remplir une vingtaine de critères en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

L'objectif ? Participer à la création d'entreprises responsables, affirme le patron de cette start-up qui cherche, par ailleurs, à entraîner tout l'écosystème vers davantage d'engagements sociaux et environnementaux. Ainsi, la jeune société, labellisée B Corp - une certification accordée à des entreprises qui répondent à un certain nombre de critères extra-financiers - a été à l'initiative du Climate Act, un collectif d'une centaine de pépites de la French Tech qui s'engagent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et publier leur bilan carbone. Shine l'a d'ores et déjà fait - une action qui s'ajoute à ses autres engagements en matière de RSE, à l'instar d'un congé de 8 semaines pour ses employés dont la conjointe donne naissance à un enfant. Un élément bénéfique, en même temps, pour l'attractivité de la pépite : forte de 120 salariés, elle compte recruter, d'ici la fin de l'année, 30 nouveaux collaborateurs dans ses rangs.