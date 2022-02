Découvrez l'annuaire des talents franciliens de French Tech Tremplin saison 1

Alors que la saison 1 du programme Tremplin touche à sa fin, la French Tech Grand Paris présente, en images et en partenariat avec la Tribune, sa promotion francilienne. En conclusion du Demo Day, qui réunissait entrepreneurs, mentors et investisseurs chez RaiseLab mardi dernier, l'association célèbre les succès de cette saison 1 en réunissant dans un livret les histoires de la centaine de startups créées, accompagnées et financées grâce au programme.