Des think-tanks aux cahiers régionaux : TotalEnergies réunit les acteurs territoriaux sur les enjeux de l’énergie

Au total, treize cahiers - pour autant de régions publiés par TotalEnergies sous le nom de « Territoires : des énergies et au-delà », sont à la disposition des acteurs publics et privés désireux d'approfondir leur expertise et d'accélérer leur action en faveur de la transition énergétique dans les territoires. Brossant les grands enjeux énergétiques ainsi que les pistes d'action, notamment en matière de développement des énergies renouvelables (ENR), ces cahiers sont nés d'une initiative lancée par l'énergéticien en février 2022, consistant à réunir des acteurs territoriaux à des cercles de réflexion en région.

Leur mission ? « L'idée était de mettre autour de la table des représentants très variés, du monde agricole, industriel, politique, associatif... pour réfléchir aux bonnes pratiques et identifier les besoins énergétiques de leur territoire », explique Arnaud Pathiaux, directeur régional Pays de la Loire chez TotalEnergies. « En l'espace d'un an, nous avons ainsi organisé, en tant que facilitateur, entre cinq et sept réunions par région », précise-t-il. Soit une soixantaine, au total, fédérant quelque 500 participants : des dirigeants d'entreprises - de la start-up au grand groupe - aux élus, en passant par des représentants de l'Etat, des CCI, des chambres d'agriculture, des branches, des filières, des organismes de formation et des organisations syndicales et patronales, sans oublier la société civile. Tous ont planché sur des thématiques spécifiques à leur région, structurées autour de trois grands axes : le mix énergétique et les usages, l'acceptabilité des nouveaux projets d'ENR et les compétences nécessaires pour les accélérer.

Pays de la Loire : cap sur le biométhane, l'éolien marin et le solaire

Autant de débats qui ont ensuite été synthétisés sous forme de cahiers, publiés au cours du dernier trimestre 2023 apportant une contribution aux actions à mener pour réussir la transition de notre économie vers un modèle de plus en plus décarboné. Les énergies fossiles pèsent pour encore plus de 40 % de la consommation énergétique des Pays de la Loire qui ambitionne de devenir une région à énergie positive à l'horizon 2050. Elle table pour ce faire sur les ENR, en particulier le biogaz, l'éolien marin et le photovoltaïque. Le cercle de réflexion des Pays de la Loire s'est notamment intéressé à la décarbonation de l'agriculture et de la filière agro-alimentaire qui compte pour 10 % de la production agricole nationale. Autre problématique traitée par les participants, attirer des talents pour soutenir le développement de nouvelles filières industrielles comme le précise Samuel Tual, Président du Medef Pays de la Loire et ayant apporté son témoignage dans le think tank régional « l'économie verte fait émerger de nouvelles professions et nécessite l'acquisition de nouvelles compétences ». Partout en France, les métiers de la transition énergétique sont en tension.

En Bretagne, les leviers de l'autonomie électrique

De son côté, la Bretagne met l'accent sur l'éolien, le biogaz et le solaire pour avancer sur le chemin de son autonomie électrique. De fait, territoire excentré important plus de 80 % de son électricité des régions limitrophes, ce qui l'expose à des risques de coupures lors de pics de consommation, la région s'emploie à réduire sa vulnérabilité énergétique. De même, sa forte production agricole est adaptée à celle du biogaz : 222 unités de méthanisation ont été recensées à ce jour en Bretagne. Par ailleurs, le programme régional « Heol Breizh » cherche à déployer l'énergie photovoltaïque via des centrales au sol et en toitures, notamment. Reste à faire accepter ces projets d'ENR par les habitants, via l'information mais aussi par le biais de solutions d'insertion paysagère ou encore par le repowering, qui consiste à remplacer les éoliennes d'un parc par d'autres, moins nombreuses mais de plus grande puissance, limitant ainsi leur impact visuel. Enfin, le think tank a donné naissance à un club des directeurs de mobilité des agglomérations bretonnes pour partager bonnes pratiques et expertises sur la décarbonation du transport. En effet, « les modes d'énergies sont nombreux et complexes par leurs incidences multiples sur la politique d'investissement et le coût à l'exploitation des différences motorisations possibles » précise Jean-François Quéré, Directeur général adjoint Environnement et Aménagement du territoire à Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui a participé au think tank.

Lancement de la « saison 2 » des réflexions

La jeunesse comme moteur de la transition de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les gigafactories dans les Hauts-de-France, la décarbonation de l'Axe Seine en Normandie, l'effacement énergétique au service de la sobriété en Occitanie, le projet solaire Maya en Guyane... sont autant de sujets décortiqués dans les pages des cahiers « Territoires : des énergies et au-delà », destinées à faire dialoguer les acteurs des territoires. D'autant que TotalEnergies, qui s'est fixé comme ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050, ensemble avec la société, veut inscrire dans la durée sa volonté de mobiliser les écosystèmes pour actionner tous les leviers de la transition énergétique. Ces cahiers régionaux ont marqué une première étape mais la démarche initiée et les travaux se poursuivront tout au long de l'année 2024.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour en savoir plus sur les think tanks régionaux et accéder aux cahiers régionaux de TotalEnergies.