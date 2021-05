Digital InPulse 2021 : quelles start-ups de la Green Tech bénéficieront du soutien de Huawei ?

Quel est le lien entre le fournisseur global en infrastructures et solutions TIC (Technologies de l'information et de la communication) et une start-up alsacienne impliquée dans l'énergie verte ? À priori aucun, sauf si ladite start-up décide de candidater avant le 15 août au concours Digital InPulse organisé par Huawei France, et que le jury estime que son projet est l'un des deux plus aboutis de la région Grand Est. Dans ce cas, l'entreprise gagnera non seulement une dotation de 20 000 ou 30 000 euros, mais surtout un programme d'accompagnement complet et un voyage en Chine du Sud, dans la « Bay Area », afin de trouver de nouvelles opportunités de développement.

Une édition sous le signe de la transition écologique

Parmi tous les concours qui récompensent l'entreprenariat et l'innovation, Digital InPulse revendique sa vocation à soutenir la relance économique française en favorisant le dynamisme de ses territoires. « Huawei est une start-up qui a réussi, c'est à notre tour aujourd'hui de soutenir les entreprises qui ont le potentiel pour devenir eux-aussi des leaders internationaux », explique Linda Han, déléguée générale de Huawei en France. « Nous ne sommes pas dans une logique d'acquisition, mais bien dans une volonté de coopération pour créer des écosystèmes vertueux ». Depuis 2014, ce sont ainsi 70 start-up hexagonales qui ont bénéficié du programme, qui comporte également un accès à l'expertise du fabricant chinois dans le secteur des TIC et de tables rondes avec les anciens lauréats. Parmi elles, Cosmo Connected (casques connectés), Ubudu (boitiers de distanciation sociale), HD Rain (réseau de capteurs météorologiques), Allo Voisins (services entre particuliers) ou encore Hello Charly (coach d'orientation virtuel) ont bénéficié de ce tremplin pour accélérer leur développement. Cette année, le concours est dédié aux technologies et innovations qui participent à la protection de l'environnement et à la création d'un futur durable. « Face aux enjeux du réchauffement climatique, la technologie doit permettre d'inventer des modes de production et de consommation durables », poursuit Linda Han. « Il nous semble essentiel de soutenir ces solutions innovantes pour un impact positif à long terme. »

Digital InPulse, mode d'emploi



Cette année, le concours est ouvert aux start-ups de 6 grandes villes françaises, en partenariat avec les partenaires locaux : France Digitale à Paris, Euratechnologies à Lille, la French Tech Bordeaux à Bordeaux, H7 à Lyon, la French Tech Cote d'Azur à Nice et Quest for change à Strasbourg. Les acteurs locaux de la Green Tech peuvent candidater sur le site digitalinpulse.com. Elles devront proposer une solution novatrice et mature, pouvant s'étendre à l'international. La qualité du business plan, la faisabilité économique et la viabilité de l'entreprise seront ensuite étudiés par un jury qui récompensera les deux meilleurs projets de chaque ville. Rendez-vous en septembre-octobre pour connaître les lauréats de cette édition 2021 !