EDF Renouvelables accélère sur tous les fronts de la transition énergétique

Pour la dernière édition de Energaïa, le forum des énergies renouvelables qui s'est tenu à Montpellier les 13 et 14 décembre 2023, EDF avait tenu à mobiliser l'ensemble de ses filiales sur un seul et même stand, dont EDF Renouvelables, acteur majeur de la transition énergétique. « Participer à ce salon est une opportunité pour montrer le savoir-faire et l'expertise de nos équipes en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets d'énergie renouvelable, exprime Sofiane Boukebbous, directeur de développement de la zone Sud-Est et Outre Mer chez EDF Renouvelables. Favorisant les moments d'échanges et de rencontres avec des partenaires, Energaïa a été l'occasion de tirer le bilan de fin d'année, de mettre en lumière nos actifs dans l'éolien en mer, terrestre et le solaire mais aussi de sensibiliser la jeune génération aux différents métiers proposés par le groupe EDF, notamment à Montpellier. »

Centrale solaire flottante

Permettant de produire une électricité sans émission de gaz à effet de serre, la technologie solaire photovoltaïque est un des axes forts de EDF Renouvelables. « Notre priorité est de développer du solaire en revalorisant des sites dégradés (friches industrielles, anciennes carrières, décharges...) ayant connu une première activité humaine, indique Sofiane Boukebbous. Grâce à l'amélioration des technologies et à la baisse des coûts de fabrication des cellules photovoltaïques, nous pouvons exploiter des terrains qui n'étaient pas compatibles auparavant. »

En juin dernier, EDF Renouvelables a inauguré en région PACA sa première centrale solaire flottante à Lazer, installée sur le lac d'un barrage hydroélectrique déjà exploité par le groupe. Composée de 50 000 panneaux, la centrale solaire (20MWc) permet non seulement de doubler la capacité de production d'électricité renouvelable du site mais aussi de réduire la pression sur le foncier ordinaire.

Les enjeux de l'agrivoltaïsme

Mais pour atteindre les 100 GW de capacités solaires en France d'ici à 2050, les actions ne peuvent se limiter aux terrains dégradés. Depuis 2019, EDF Renouvelables investit massivement dans la recherche agrivoltaïque, avec la mise en service de démonstrateurs. Inauguré récemment à Beaucaire (30), Adeli, démonstrateur d'agrivoltaïsme sur des cultures de riz en rotation avec de la luzerne, étudie la cohabitation entre production agricole et production d'énergie renouvelable. Les effets des panneaux sur la culture, comme celui de l'ombrage, sont suivis pendant trois ans. D'autres projets sont en cours de développement. « Les réflexions, les collaborations, les retours d'expérience de ces démonstrateurs nous permettent d'identifier les cultures et les technologies les plus adaptées tant sur le plan agronomique, qu'environnemental ou économique, assure Sofiane Boukebbous. C'est un travail que nous menons avec l'ensemble des acteurs du territoire : collectivités, élus, chambres d'agricultures, exploitants, associations et riverains..., l'objectif n'étant pas d'équiper tous les terrains agricoles de France mais de redonner une vie à des projets (reconversions, installation de jeunes agriculteurs...) adaptés aux cultures et aux spécificités du territoire. »

Premiers installateurs d'éoliennes en Occitanie

Avec un retour d'expérience de plus de 20 ans, EDF Renouvelables se positionne comme un acteur incontournable dans l'éolien, une technologie mature et fiable et économiquement compétitive. Ses préoccupations ? Construire les meilleurs projets avec le territoire, choisir les technologies les plus performantes mais également veiller à la qualité des installations tout au long de leur exploitation. La filiale vient d'ailleurs de réaliser son premier renouvellement de parc éolien à Oupia (34). Composé de 9 éoliennes, ce parc fournissait l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 9.000 habitants. L'installation, cet été, de nouvelles éoliennes performantes, va permettre sur le même site de produire l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 25.000 personnes. « EDF Renouvelables est le premier installateur d'éoliennes en Occitanie, rappelle Sofiane Boukebbous. Terrestres ou offshore, les projets sont, là encore, menés en concertation avec les acteurs locaux. C'est la clé du succès et cela fait partie de notre ADN. ». Grâce à une offre très large en faveur de la décarbonation de la production et de la consommation d'électricité, EDF Renouvelables poursuit son ambition d'insuffler une énergie durable aux territoires.