Enedis lance la 4e édition de son Concours destiné aux start-up et PME innovantes

Chaque année, le Concours start-up d'Enedis valorise et récompense des entreprises partenaires dans une dynamique d'innovation ouverte et collaborative, impliquant les unités régionales et les collaborateurs de l'entreprise. Ce Concours vise également à repérer et à accompagner le développement de solutions innovantes pour répondre à des besoins spécifiques d'Enedis, dans les territoires, et d'anticiper les grands enjeux de la transition écologique.

Vous avez du talent ? Vous souhaitez partager votre savoir-faire et l'expérimenter en milieu industriel ?

Après quelques mois d'interruption en raison de la crise sanitaire*, il est de nouveau possible de candidater depuis le 15 octobre et jusqu'au 30 novembre 2020 sur www.enedis.fr/concours-start-2020.

Le concours start-up 2020 porte sur 5 catégories qui s'inscrivent parfaitement dans les lignes directrices du Projet Industriel et Humain Enedis 2020-2025 : « Performance industrielle », « Objectif 0 accident grave ou mortel », « Techniciens 3.0 », « Révolution de la confiance » et « Partenaire clé des territoires ». Les projets soutenus sont co-construits entre les start-ups ou PME et les experts régionaux d'Enedis.

Une fois les candidatures déposées en ligne, les start-ups et PME feront l'objet d'une pré-sélection par les équipes d'Enedis, au regard des priorités locales de chaque région. Les entreprises seront ensuite conviées à construire leur projet en milieu industriel, dans leur région de candidature, en bénéficiant de l'appui des experts métiers d'Enedis.

Une Cérémonie de remise des Prix dans le cadre du Forum Enedis Innov' 2021

La grande nouveauté de cette 4e édition du Concours start-up d'Enedis concerne la Cérémonie de remise des Prix qui se tiendra lors du Forum d'Enedis, entièrement dédié à l'innovation. Les entreprises finalistes seront invitées à pitcher leur projet lors de la journée du 7 avril 2021, à l'issue de laquelle les lauréats seront proclamés et récompensés. Au cours de cet évènement majeur et incontournable de l'innovation, Enedis valorisera les projets les plus innovants créés et portés à la fois par ses collaborateurs et par les entreprises partenaires, l'occasion pour l'entreprise de renforcer plus que jamais son écosystème d'innovation.

A l'issue du Concours start-up 2019, 12 entreprises ont été récompensées parmi 350 candidates. 10 projets innovants sont actuellement en phase d'expérimentation ou en cours de développement en lien avec les métiers d'Enedis en région.







*Les candidatures réalisées en ligne avant la crise sanitaire ont bien été prises en compte et ne nécessitent pas d'être renouvelées.