French Tech : les start-up se mobilisent autour du Pacte Parité

85% des dirigeants de start-up affirment que la parité est un enjeu prioritaire et qu'ils ont mis en place une stratégie pour la faire évoluer*. En deux ans, le nombre d'entreprises signataires du Pacte Parité a été multiplié par 10, passant de 70 à 700. « Les entreprises sont très largement mobilisées sur ces engagements et nous en sommes très fiers collectivement » se réjouit Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech. En rejoignant le Pacte Parité, les signataires s'engagent à agir sur cinq enjeux structurels liés à la gouvernance, au management, au recrutement, à la représentation et à la parentalité. Ils devront atteindre un seuil minimal de 20% de femmes siégeant au board de l'entreprise d'ici 2025, puis 40% d'ici 2028, ou encore former 100% des managers sur les enjeux de la diversité et de la lutte contre les discriminations et le harcèlement. Ils garantissent publier uniquement des fiches de postes qui s'adressent autant aux profils masculins que féminins et constituer une équipe paritaire de représentantes et représentants amenés à prendre la parole au nom de l'entreprise, en interne et en externe. Enfin, un accompagnement spécifique doit être mis en place pour chaque salarié au retour de son congé parental. « Nous sommes plus forts en parlant d'une seule voix avec la French Tech car c'est d'abord un enjeu d'attractivité de notre écosystème tout entier » souligne Alix de Carné Carnavalet, Talent Acquisition and DEI Director chez Equativ, dont l'entreprise est signataire du Pacte Parité.

L'effet positif du Pacte Parité : des résultats concrets

Définis collectivement à partir des retours d'expérience et de partages de bonnes pratiques des start-up françaises du French Tech Next40/120 - programme d'accompagnement de l'État qui rassemble les 120 start-up françaises les plus performantes, en capacité de devenir leaders de rang international -, les engagements du Pacte Parité ont encouragé les entreprises à accélérer leurs initiatives par des actions concrètes. Pour Romain Attard, Chief Financial Officer chez Tissium, qui a participé à ces premières discussions « il paraissait évident de contribuer de notre côté mais aussi de s'inspirer des meilleures pratiques présentes au sein des sociétés de l'écosystème afin de progresser ». A l'occasion de la réorganisation de son conseil d'administration à l'issue d'une levée de fonds, Tissium a ainsi ouvert plusieurs postes d'administrateurs indépendants qui lui ont permis de recruter des femmes qui disposaient d'une expertise que l'entreprise recherchait, alliant ainsi nouvelles compétences et féminisation du conseil d'administration.

L'enquête réalisée dans le cadre du point d'étape du Pacte Parité en 2024 confirme que parmi les entreprises répondantes, les femmes composent 45% de leurs équipes, 38% de leur comex, 28% de leur board (1/3 d'entre elles ont plus de 40% de femmes dans leur board). L'enquête montre également que 80% des personnes en retour de congé parental dans ces entreprises sur les 12 derniers mois ont bénéficié d'un accompagnement spécifique. « Très rapidement, nous avons révisé nos offres d'emploi pour nous assurer de leur inclusivité en termes de genre et avons introduit une formation sur les biais inconscients pour tous nos intervieweurs, conformément aux recommandations du Pacte de Parité » note Lyline Lim, Responsable Impact et Durabilité chez Photoroom, qui a rejoint la liste des signataires.

Afin de sensibiliser tous les territoires sur la parité, la Mission French Tech peut compter sur l'appui de son réseau de Capitales et de Communautés labellisées en France et à l'international. Pour obtenir ce label, 40% des femmes doivent être présentes au sein du conseil d'administration. Des programmes d'accompagnement sont aussi proposés aux lauréats du programme French Tech 2030, une promotion de 125 acteurs émergents de l'innovation, dont 30% sont des femmes fondatrices ou co-fondatrices. Lancé en 2019 le programme French Tech Tremplin, qui promeut l'égalité des chances et accompagne les entrepreneuses et entrepreneurs issus de milieux sous-représentés dans l'écosystème tech français pour développer leur projet entrepreneurial, rassemble 34% de femmes fondatrices ou co-fondatrices lauréates (promotion 2023).

Consciente du travail pédagogique et d'orientation à mener pour contribuer à la visibilité des métiers de la Tech auprès des jeunes filles, la Mission French Tech contribue au plan interministériel « Toutes et tous égaux » lancé en 2023. Désignée par le président de la République comme grande cause nationale depuis 2017, la parité est au cœur de l'action politique. « Je suis une femme, ministre, élue locale et j'ai fait le choix d'orienter très tôt mon parcours professionnel dans la Tech en m'engageant dans deux start-up. Ces expériences sont autant d'atouts pour aborder avec pragmatisme, volontarisme - et sans naïveté - la question de la féminisation des métiers du Numérique. Comment imaginer qu'un secteur qui fait notre fierté et dont les talents et l'innovation nous sont enviés partout dans le monde soit encore peu féminisé ? Avec le Pacte Parité, des progrès ont été accomplis, le mouvement est engagé et les femmes de la tech sauront compter sur mon soutien mais surtout mon action pour poursuivre sur cette voie et accélérer », affirme la Secrétaire d'Etat chargée du Numérique Marina Ferrari.

*Sondage réalisé à l'occasion des 10 ans de la French Tech en 2023 par la Mission French Tech et l'Institut CSA