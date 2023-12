Grâce à l’IA, Alibaba International veut aider les TPE et PME à commercer à l’international

Aidge, pour AI for Digital and Global Entrepreneurship, soit en français IA pour l'entrepreneuriat numérique et mondial : tel est le nom du projet lancé début novembre par Alibaba International Digital Commerce Group (AIDC), la branche du groupe chinois qui exploite notamment les sites de e-commerce Alibaba.com ou AliExpress. Avec ce nouvel outil, AIDC s'est emparé des pouvoirs de l'intelligence artificielle pour les mettre au service des TPE et PME qui commercent à l'international.

Selon Kaifu Zhang, vice-président d'Alibaba International en charge du développement de l'IA au sein de l'entreprise, les TPE et PME « continuent de faire face à de nombreux défis, tels que les barrières linguistiques et culturelles, les coûts élevés de marketing et d'acquisition d'utilisateurs, et la pénurie de talents ». Or pour le groupe, l'IA est désormais suffisamment mature pour aider ces petites entreprises à fluidifier et simplifier leurs actions commerciales.

Aidge, qui en est pour le moment au stade de pilote, repose sur des modèles de langage et de vision par ordinateur développés par Alibaba International lui-même. Ces modèles ont été nourris des « connaissances approfondies de l'entreprise sur les opérations de e-commerce mondial », explique le groupe. Pour avancer, Alibaba International a officiellement convié fournisseurs SaaS et éditeurs de logiciels indépendants à tester et co-définir Aidge. « La nouveauté des technologies de l'IA exige que nous collaborions avec des partenaires SaaS du monde entier », justifie Kaifu Zhang.

Un super-assistant en 18 langues

Accessible pour le moment en 18 langues, la suite de 15 API (interfaces de programmation d'application) doit devenir à terme une sortie de couteau-suisse numérique et intelligent, super-assistant au quotidien des petites entreprises dans leurs transactions internationales. « Aidge répond à leurs besoins dans des domaines tels que la localisation de contenu, le service à la clientèle et le marketing, dans le but de faciliter l'augmentation des taux de conversion et l'efficacité opérationnelle des entreprises », détaille Kaifu Zhang.

Plus concrètement, les API qui composent Aidge apportent des solutions qui vont de l'analyse des réactions des clients et de l'extraction d'arguments de vente, jusqu'à la création d'outils marketing et de présentation des produits. Elle permet de développer aussi du service à la clientèle, à travers des chats multilingues, des chatbots d'assistance à la vente ou de service. Côté marketing, Aidge mise enfin sur l'optimisation automatisée de moteurs de recherche, jusqu'à la génération de messages marketing.

Diminuer les coûts des petites entreprises

L'ambition d'Aidge, explique Alibaba International, est d'améliorer les performances des futures entreprises utilisatrices, mais aussi leurs coûts. Et le groupe est formel, l'utilisation d'Aidge en interne a « démontré la capacité de la suite IA à améliorer de manière significative la conversion des commandes, la satisfaction des consommateurs et l'efficacité en termes de temps pour les PME ».

La plateforme de commerce électronique Daraz, connue en Asie du Sud, effectue déjà des essais pilotes avec Aidge. L'outil d'IA lui a permis, par exemple, de générer des messages-guides automatisés qui permettent d'accélérer la communication entre acheteurs et vendeurs. « L'adoption de la suite Aidge peut potentiellement changer la donne pour notre entreprise. En permettant aux vendeurs d'optimiser leurs opérations et leurs boutiques en ligne grâce à l'IA, nous pouvons les aider à libérer leur temps et à le consacrer à ce qui compte vraiment : développer leur activité », témoigne Tatiana Palhares, la Chief Product Officer de Daraz.