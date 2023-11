Grandes Distilleries Peureux-Massenez : « Osez le VIE ! »

Une aventure Outre-Atlantique possible grâce au V.I.E

Le V.I.E ou Volontariat International en Entreprise est un dispositif sécurisé par l'Etat français qui permet à une entreprise de confier une mission professionnelle à l'étranger de 6 à 24 mois à un jeune talent français ou ressortissant européen, âgé de 18 à 28 ans en début de mission.

Siroter un cocktail dans un bar lounge de New York avec un zeste de Bourgogne-Franche-Comté dans le verre ? Le Volontariat International en Entreprise a rendu possible cette aventure outre-Atlantique pour les Grandes Distilleries Peureux-Massenez. « Il faut risquer l'export, oser le V.I.E, c'est une chance véritable qu'offre l'État français pour se projeter vers l'international sans se perdre dans des formalités administratives et à des coûts compétitifs. Le V.I.E est un outil unique pour tester les marchés et un tremplin pour développer les ventes à l'export », se félicite Bernard Baud, président des Grandes Distilleries Peureux-Massenez.

Les jeunes talents : la clé du succès des Grandes Distilleries Peureux-Massenez à l'international

Probablement grâce aux cinq jeunes diplômés partis en V.I.E épauler les partenaires importateurs, l'entreprise de Fougerolles réalise désormais 55% de son chiffre d'affaires à l'international.

Et à la clé, de belles histoires humaines. « Charlotte a eu pour mission d'asseoir pendant deux ans le développement commercial de nos marques sur la zone de New-York et c'est un grand succès. Éloïse lui a succédé, de 2016 à 2018, confortant ainsi la confiance de notre importateur américain. Ce dernier a tellement pris conscience du potentiel de notre marque qu'il a recruté une personne dédiée à nos produits ! C'est une vraie réussite que nous souhaitons reproduire en Australie », souligne Bernard Baud.

Marie, partie en 2018 à Melbourne en appui à l'importateur australien, est désormais directrice du bureau sur place. Quant à la jeune Cathy qui effectue actuellement en V.I.E à Sydney, elle pourrait fort étoffer les équipes australiennes dès 2024. Le V.I.E se révèle être un véritable ingrédient dans la recette à succès des Grandes Distilleries Peureux-Massenez qui viennent de déposer un nouvel appel à candidatures sur la plate-forme de Business France. Objectif ? Partir à la conquête de Bangkok !

Les aides financières des régions

Les régions soutiennent financièrement les entreprises recrutant en V.I.E. Les montants et conditions d'éligibilité varient selon les régions.

La région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place le « Dispositif Croissance » :



Bénéficiaires : PME / TPE de moins de 250 personnes et CA < 50 M€

Subventions forfaitaires :

5 000 € pour un contrat de 12 mois

7 500 € pour un contrat de 18 mois

10 000 € pour un contrat de 24 mois

Conditions :

Contrat d'un an minimum

Deux aides V.I.E au maximum

Hors V.I.E actionnaires de l'entreprise ou appartenant à la famille du dirigeant

Vous aussi recrutez votre prochain talent V.I.E