Grenelle Distribution, des économies d'énergie à 360°

Ce n'est sans doute pas un hasard si la société s'appelle Grenelle Distribution. Lancée en 2009, elle fait écho aux rencontres du Grenelle de l'environnement, en 2007. Et au même titre que les discussions, qui ont donné lieu à la Loi Grenelle 1 de 2009, englobaient de nombreux aspects de la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de l'environnement, les solutions proposées par Grenelle Distribution sont multiples. « L'idée, pour permettre à nos clients de réaliser des économies, est de nous adapter à leurs besoins et d'avoir une vue d'ensemble de leur habitation », résume ainsi Stéphane Laroche, responsable de la satisfaction client.

De fait, pour les aider à moins et mieux consommer, voire à produire de l'énergie, les spécialistes de l'entreprise procèdent à un diagnostic complet, puis proposent des solutions. Qui vont de panneaux photovoltaïques, pour produire de l'électricité en autoconsommation, à des ballons thermodynamiques, afin de réduire la facture d'eau chaude, en passant par des pompes à chaleur, qui permettent un chauffage écologique et économique. Sans oublier l'isolation ni les carports (pergolas-garages et bornes électriques pour voiture). Mais Grenelle Distribution ne s'arrête pas là.

Un processus administratif pris en charge

Ses services, en matière d'équipement, se conjuguent avec des conseils, en ce qui concerne la rénovation générale de l'habitation, et surtout, avec un accompagnement pour les dossiers administratifs et d'aides financières. « Outre la maintenance, non seulement nous nous engageons sur la qualité des produits pour une durée de 25 ans, mais en plus, et c'est l'une de nos grandes forces, nous internalisons l'ensemble du processus administratif. Nous garantissons un suivi, graduel et individualisé, et nous faisons aussi profiter nos clients des offres de nos partenaires spécialisés en éco-financement », souligne Stéphane Laroche.

Reste que si la demande en matière de solutions énergétiques est de plus en plus forte, certains ménages hésitent encore à sauter le pas. Parfois en raison d'idées préconçues... Ainsi, « d'aucuns, par exemple, supposent que l'installation de panneaux solaires dans le nord de la France ne peut pas être rentable », avance le responsable de la satisfaction client de Grenelle Distribution. Et, ajoute-t-il, « c'est aussi notre rôle de faire de la pédagogie et de travailler avec les clients pour que l'ensemble du projet se déroule dans les meilleures conditions. Nous parlons du foyer, nous touchons au bien être et au quotidien des ménages. C'est quelque chose de très intime. Mais nous évoquons également les investissements et le retour financier. Ce sont des sujets sensibles. »

Garanties de qualité

Et l'on sait que certaines entreprises du secteur n'ont pas toujours été à la hauteur des promesses faites... Ce n'est pas le cas de Grenelle Distribution, qui bénéficie de la certification RGE (pour label Reconnu Garant de l'Environnement), décerné par l'Etat et qui s'adresse aux professionnels du bâtiment spécialisés dans les travaux de rénovation énergétique ou l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables. Cette certification permet de valoriser leur savoir-faire - tout en faisant bénéficier leurs clients d'aides financières (crédit d'impôt, MaPrimeRénov', éco prêt à taux zéro...).

10 000 éco-citoyens déjà accompagnés

Grenelle Distribution se félicite du mix énergétique français, à base de nucléaire, qui protège, d'une certaine façon, les ménages en termes de coût de l'électricité, mais d'autres pays n'ont pas adopté cette stratégie. Autant dire que Grenelle Distribution voit, en Europe, des champs du possible s'ouvrir. Pour l'heure, l'entreprise a largement contribué à la rénovation énergétique des foyers français. Ainsi, elle a accompagné quelque 10 000 éco-citoyens dans leurs parcours de transition énergétique, installé plus de 200 000 m2 de panneaux solaires et équipé ces derniers temps 3 000 foyers avec des solutions durables, en plus des 4 000 qui en profitaient déjà auparavant dans le cadre de leur transition énergétique. Des ménages qui ont perçu un total de 10 millions d'euros d'aides au déploiement de solutions énergétiques durables. Le tout aussi bien pour réduire les factures énergétiques que pour lutter contre le dérèglement climatique.