Harmonie Mutuelle, un partenaire engagé et responsable.

Pourquoi soutenez-vous la manifestation ?

Nous sommes un acteur majeur de la santé globale et de bien-être, engagé au service de tous. Chaque jour, nous sommes aux côtés de nos adhérents et de nos entreprises clientes pour répondre à leurs besoins. Face à des parcours de vie, moins linéaires, faits de ruptures personnelles et professionnelles, nous nous affirmons comme un compagnon de vie.

En quoi la thématique de l'Université des Entrepreneurs vous a-t-elle séduite cette année ?

Nous sommes engagés depuis 2012 dans la mise en œuvre d'une démarche de responsabilité sociétale et labélisé par l'Afnor entreprise « Engagé RSE-niveau confirmé, souligne Magali Blanchet, Directrice Région Nouvelle-Aquitaine. Nos valeurs sont celles de l'esprit collectif, de la proximité avec les territoires et de la solidarité, avec les particuliers comme avec les entreprises. Notre vocation de solidarité, d'entraide et d'amélioration des conditions de vie est déjà inscrite dans nos statuts. En faisant le choix de nous doter de ce nouveau statut et nous souhaitons enrichir notre ADN - le mutualisme - en devenant « Entreprise Mutualiste à Mission ». Cette appellation ne correspond donc pas à un statut officiel, mais elle incarne notre ambition d'acteur du progrès social : avoir un impact positif sur la société en s'appuyant sur notre histoire, notre cœur de métier, nos valeurs mutualistes. C'est ce que nous souhaitons partager avec les entrepreneurs de Gironde le 7 octobre prochain.

Quels engagements en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises avez-vous développé au sein de votre entreprise ?

Harmonie Mutuelle a très tôt privilégié l'accès aux meilleurs soins pour tous, la diversité, le respect de l'environnement, l'égalité entre les citoyens, le bien-être de nos collaborateurs comme de nos adhérents, l'éthique de responsabilité dans nos achats et placements financiers, dans le choix de nos partenaires...Nos actions sont vastes et touchent tous nos métiers, dès 2017 nous avons déployé le télétravail, créé une plateforme d'entraide dédiée aux collaborateurs aidants ou encore une politique environnementale qui nous a permis en 4 ans de réduire de 10 % nos émissions de CO2. Aujourd'hui, la société fait face à de nouveaux défis sociaux et environnementaux qui s'imposent à chacun d'entre nous. Face à l'urgence de la situation, nous allons plus loin en devenant Entreprise Mutualiste à Mission. En juillet dernier, notre raison d'être a été voté en assemblée générale pour proclamer haut et fort la mission d'Harmonie Mutuelle : Agir sur les facteurs sociaux, environnementaux, et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs.

Harmonie Mutuelle dans le Sud-Ouest, c'est plus de 610 000 personnes protégées, plus de 15 000 entreprises adhérentes de la TPE à l'entreprise multinationale. 338 élus bénévoles et 520 collaborateurs.

