L’accès aux médicaments dans les pays en développement, un enjeu critique pour l’industrie pharmaceutique

Les avancées scientifiques et médicales des dernières décennies ont été exceptionnelles, malheureusement une très large part de la population mondiale n'en bénéficie pas, disposant d'un accès toujours très limité aux médicaments, et en particulier aux médicaments innovants. « On estime qu'en moyenne, un nouveau médicament n'atteint que 1% des patients concernés dans les pays en développement, cinq ans après son lancement », observe Jessica Weddle, Associée chez Deloitte. L'accès aux soins, et en particulier aux médicaments, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, est un enjeu crucial pour un monde plus équitable et durable. « Même si des progrès importants ont été réalisés dans la lutte contre les maladies infectieuses comme le VIH ou la malaria, le nombre des décès dus aux maladies non transmissibles, telles que le cancer ou les maladies respiratoires et cardio-vasculaires, augmente rapidement dans les pays émergents » note Stéphane Bazoche, Associé Deloitte en charge de la practice Santé. Cette tendance est liée à l'évolution des styles de vie, au vieillissement de la population, mais aussi à l'impact croissant du changement climatique : plus de 3 milliards de personnes y sont vulnérables, la pollution de l'air cause 9 millions de décès par an, et les populations des pays en développement sont les plus touchées et les plus à risque.

Un enjeu ESG, mais aussi un marché en forte croissance

L'accès aux médicaments dans les pays émergents est donc un enjeu sociétal et ESG majeur pour l'industrie pharmaceutique. Un enjeu largement intégré par les grands laboratoires, qui mettent en œuvre de nombreuses initiatives, encouragées par les organisations internationales, les investisseurs en demande de performance non financière, et les employés en quête de sens et de contribution à l'intérêt général. Mais c'est aussi un enjeu économique pour l'industrie, la nécessité de trouver de nouveaux relais de croissance et de nouveaux patients au-delà de ses marchés traditionnels. Les gouvernements et les autorités de santé des pays riches exercent une pression de plus en plus importante pour contenir la croissance des budgets et limiter les prix des médicaments. Aux États-Unis, la loi IRA, Inflation Reduction Act, de Joe Biden a donné le ton vers un contrôle plus actif des prix des médicaments. « Ce n'est pas anodin, les États-Unis représentant une part significative du marché mondial des médicaments, et une part encore plus importante des profits de l'industrie pharmaceutique » précise Jessica Weddle. Or « les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 13,845 dollars, représentent 84% de la population mondiale, et cette proportion atteindra 87% en 2050 ». La taille du marché des médicaments de ces pays croît très rapidement, jusqu'à 8% par an, soit deux fois plus vite que les pays riches.

De nouveaux modèles économiques à trouver

« Pour servir ces nouveaux marchés il faudra, pour les grands laboratoires pharmaceutiques, remettre en question un certain nombre de dogmes, revisiter les modèles commerciaux traditionnels, et explorer de nouveaux équilibres entre philanthropie pure et vente aux niveaux de profitabilité habituels » avance Stéphane Bazoche. De nombreux leviers et outils sont déjà utilisés, comme les donations, la différenciation des prix par pays, les partenariats avec des producteurs de génériques sous forme de licences, la création de Business Units spécifiques au modèle économique adapté, la collaboration avec les systèmes de santé... D'autres solutions restent à inventer. Il faudra une forte dose d'innovation pour franchir des barrières à l'accès nombreuses et complexes, et résoudre l'équation économique. Mais c'est effectivement à ce prix que l'industrie pharmaceutiques saura atteindre ces milliards de patients supplémentaires, pour concilier responsabilité d'entreprise, contribution aux enjeux majeurs du changement climatique, et perspectives de croissance.