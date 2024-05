L’IA en France et en Europe : L’urgente nécessité d‘une vision commune

Face à cette ère nouvelle où l'investissement massif en IA générative est le marqueur des leaders et des suiveurs de demain, nous devons nous interroger : comment les entreprises françaises et européennes peuvent-elles appréhender l'IA en tant qu'outil de productivité, de transformation et de croissance ? Comment nos entreprises peuvent-elles intégrer l'IA en tant que vecteur de création de valeur durable, renforçant l'humain, inclusif et respectueux d'un cadre juridique et normatif qui lui-même doit rapidement absorber ces changements ?

Des levées de fonds vertigineuses

Dans l'arène globale où des titans tels qu'OpenAI, avec Sam Altman en figure de proue, annoncent des levées de fonds vertigineuses (100 milliards de dollars), les GAFAM mènent la danse avec une puissance de frappe financière inégalée. L'Europe et notamment la France naviguent sur des eaux plus calmes, avec des investissements plus timides (5 milliards et 3,6 milliards respectivement). Cet écart d'engagement financier, où nous sommes distancés par les États-Unis (50 milliards) et la Chine (10 milliards), est un miroir de notre capacité à innover. Il soulève une problématique centrale : quelle stratégie d'investissement et d'adoption devons-nous adopter pour non seulement rattraper mais aussi dépasser notre retard ?

L'adoption de l'IA générative transcende en réalité la question financière. Elle requiert une transformation profonde de nos modèles de pensées appliqués à l'organisation de nos entreprises, notamment en termes de création et de partage de valeur, d'évolution des modèles économiques et opérationnels, d'élévation des compétences, et de gestion des risques technologiques, depuis la protection des données et des citoyens jusqu'à la gestion de la propriété intellectuelle et de souveraineté.

Nos start-ups fers de lance de la diffusion de l'IA

La France a commencé à semer les graines du changement avec la création d'IA Clusters, mais la question demeure : cet élan sera-t-il suffisant face à la domination des grands acteurs mondiaux ? Le principal risque, au-delà de la dimension financière, est la dispersion des initiatives qui entraine une forme d'emballement médiatique et de myopie dans la compréhension des enjeux dans leur ensemble, alors qu'une approche globale est impérative et critique.

Nos start-ups, porteuses d'innovation et d'espoir, doivent devenir l'un des principaux fers de lance de la diffusion plus ample de l'IA dans nos entreprises. Un effort important reste à faire dans leur accompagnement, souvent encore insuffisant pour en faire des acteurs de premier plan. Il se concentre encore trop souvent sur la levée de fonds au détriment de la structuration, du recrutement de talents et de l'expansion sur le marché mondial. Nous restons souvent focalisés sur l'excellent niveau mathématique de nos ingénieurs et sur l'innovation justifiée de quelques belles start-ups françaises sans parfois nous rendre compte que nos concurrents progressent souvent aussi bien, plus vite et plus fortement.

Dans ce contexte très concurrentiel, nous devons chercher des synergies mondiales et des compétences au-delà de nos frontières, penser à l'échelle mondiale pour tirer parti des marchés internationaux. Des stratégies technologiques et industrielles globales européennes et de nouvelles approches sont essentielles pour obtenir des financements à la hauteur de ceux des États-Unis.

Pour naviguer dans l'océan agité de l'IA, l'Europe doit réévaluer sa boussole stratégique, ainsi que la boussole technologique de ses dirigeants. Il nous faut un cap clair, soutenu par un investissement audacieux et un accompagnement adéquat.

En réalité, l'intégration de l'IA au sein des entreprises françaises et européennes relève indirectement du projet politique de nos dirigeants, avec en ligne de mire des défis géopolitiques, économiques, sociétaux et de souveraineté qui nous impacteront fortement lors de la prochaine décennie.

Contre un potentiel déclassement

Au-delà de sa dimension transformationnelle et technologique, l'implémentation de l'IA sera l'opportunité pour la France et l'Europe de construire un nouveau récit collectif et fédéré autour d'une vision stratégique commune, des investissements d'envergure focalisés, un cadre juridique fort et protecteur, et une approche inclusive vis-à-vis des citoyens et de personnes exclues du voyage vers le numérique. Cette approche inclusive devra aussi intégrer nos voisins proches que sont les pays du Sud de la Méditerranée et de l'Afrique compte tenu des liens humains et économiques qui nous unissent. Ils seront demain nos alliés dans une compétition mondiale féroce si nous travaillons sur des partenariats équilibrés et respectueux.

Pour Rédouane Bellefqih, Directeur Général de Deloitte Conseil : « Plus qu'une vision stratégique, ce dont nous parlons est in fine aussi de notre capacité collective à travailler ensemble pour nous prémunir contre un potentiel déclassement économique, social et géopolitique à horizon 10 ou 15 ans »

Antoine de Saint Exupéry disait : « Quiconque porte dans le cœur une cathédrale à bâtir, est déjà vainqueur [...] ». Nous avons les moyens de bâtir cette cathédrale française et européenne de l'IA, sans complexe et avec lucidité, sagesse, et optimisme. Pour espérer faire partie des gagnants de cette bataille mondiale, pour nous-mêmes pour les générations futures.