La Patrouille Verte du Crédit Agricole s’active aux Nice Transition Days

Amplifier le mouvement et sensibiliser à la pollution environnementale

Emballages, mobilier ou mégots de cigarettes sont jetés dans la nature et détériorent notre environnement, fragilisant ainsi la biodiversité. Les déchets sauvages sont malheureusement devenus une partie prenante de notre quotidien, quel que soit l'endroit où nous nous situons.

Le saviez-vous ?

1 bouteille en plastique met des centaines d'années à se dégrader

80% des déchets qui se retrouvent en mer proviennent de la terre

Ces déchets se retrouvent partout, jusqu'à atteindre des zones lointaines et moins visibles comme le fond des océans, détruisant l'habitat naturel des animaux.

La banque verte constitue un collectif de Patrouilleurs

L'idée a d'abord été portée par un volontaire de la banque verte...qui a entrainé avec lui une marée humaine de bénévoles !

Munis de t-shirt, casquettes, gants et sacs poubelles, les équipes du Crédit Agricole décident de se donner le mot et se rassemblent régulièrement au cœur des Alpes Maritimes, des Alpes de Haute-Provence et du Var avec une même cause : cleaner l'environnement.

Connue pour son mutualisme et son sens du collectif, le Crédit Agricole mobilise ainsi ses troupes autour d'un mouvement humain et solidaire, motivant sa « Patrouille Verte by CA » pour la bonne cause, celle de sauvegarder notre planète en réduisant ses déchets.

Vous souhaitez prendre part au mouvement ?

Composée de collaborateurs, d'administrateurs et de clients du Crédit Agricole, la « Patrouille Vert by CA » ouvre son collectif à toutes personnes, petits et grands, volontaires et sensibles à la cause environnementale.

Vous souhaitez sillonner la région tout au long de l'année, dans le but d'éradiquer les déchets de l'environnement ? Vous avez à cœur de sensibiliser les consciences autour de la préservation des ressources ?

Prenez part à la transition écologique et passez eu green en rejoignant « La Patrouille verte by CA » !

On vous donne RDV aux Nice Transitions Days

les 2 et 3/10 à 16h00 au stand de la Patrouille Verte by CA

l'œil averti pour arpenter ensemble le Quai des Etats-Unis à Nice