La Région Île-de-France et 120 partenaires repensent le futur de la construction et de l’habitat avec les Franciliens

Selon l'annuaire 2019 d'Eurostat sur les régions d'Europe, l'Île-de-France est la région la plus peuplée du continent avec ses 12,8 millions d'habitants (données 2015), devant le Grand Londres (12,1 millions) et Madrid (6,6 millions). Une concentration de population qui induit de multiples problèmes à résoudre : saturation des infrastructures, gestion du foncier existant et des futurs aménagements, politique environnementale, etc. Le projet « Construire au futur, Habiter le futur », doté d'un budget conséquent de 310 M€, a été conçu pour répondre aux grands défis du territoire : penser des espaces qui s'adaptent à l'évolution des besoins et des usages, améliorer le cadre de vie, développer la continuité des services territoriaux, intégrer la transition environnementale des bâtiments et soutenir l'innovation et l'excellence dans la filière « bâtiment et construction ».

Pour mener à bien ces grands travaux qui concernent le présent et le futur de tous les habitants de la région, un consortium de 120 partenaires fédère tous les acteurs du secteur habitat/construction : aménageurs, constructeurs, concepteurs, fédérations d'entreprises du bâtiment, territoires, institutions académiques et associations, ainsi que les Franciliens eux-mêmes. Ce consortium a remporté l'appel à projets national « Territoires d'innovation » géré par le Secrétariat Général Pour l'Investissement (SGPI) et la Caisse des Dépôts au titre du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA). Soit 92 millions d'euros attribués au programme piloté par la Région Île-de-France (83,8 millions en fonds propres et 8,4 millions en subventions).

Inventer un style de vie francilien

Ce projet fait partie intégrante de la stratégie visant à faire de l'Île-de-France un « smart territoire » de référence en France, en Europe et à l'échelle mondiale. Il doit permettre d'inventer une véritable « qualité de vie francilienne » : désirable, attractive et répondant aux besoins de ses habitants. Pour ce faire, il prévoit de lutter contre la pollution de l'air, d'augmenter le verdissement des zones urbaines et de proposer un habitat pensé pour des usages plus fluides. TPE et PME de la filière bâtiment-construction seront soutenues dans leur transformation numérique pour qu'elles s'approprient la technologie BIM (Building Information Modeling), des maquettes numériques 3D qui permettent un partage d'informations tout au long de la durée de vie d'un bâtiment ou d'infrastructures, de leur conception jusqu'à leur démolition.

Une étape vers l'émergence d'une industrie du bâtiment 4.0

Lors de la désignation de la Région comme lauréate de l'appel d'offres en septembre 2019, personne n'aurait pu prévoir la pandémie de Covid-19. Cette crise rend les thématiques de ce programme encore plus pertinentes dans l'optique d'une relance de l'activité économique. Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, « Construire au futur, Habiter le futur » est une opportunité exceptionnelle de mobiliser les moyens pour accompagner la transition numérique et écologique de la filière habitat construction. Je suis très fière des résultats de cette co-construction engagée par les équipes de la Région avec les partenaires privés, les collectivités et les Franciliens pour réaliser ces projets innovants. La participation citoyenne est un enjeu majeur de ce programme d'innovation ».

Ce qui va changer d'ici 2030

Former 20 000 TPE et PME aux nouvelles technologies et usages numériques

Installer 150 îlots de fraîcheur en Île-de-France dès 2022

Doubler le nombre de tonnes de déchets et autres matériaux de déconstruction revalorisés

Développer 40 nouveaux procédés et matériaux éco responsables

Parvenir à 85 % de nouveaux bâtiments construits en maquette BIM (Building Information Modeling)

Doubler le nombre de femmes travaillant dans le secteur de la construction

Réduire de 15 % les déplacements pour accéder aux services de la vie quotidienne

Multiplier par 25 le nombre de lieux dédiés au co-living et aux nouveaux modes d'habitation en Île-de-France.

Des actions concrètes pour améliorer la vie quotidienne

1/Des lieux de vie qui s'adaptent à mes besoins, chaque heure et chaque jour

- « collèges du futur » : le Département du Val d'Oise va engager un programme de rénovation et de construction des collèges en co-construction avec usagers et habitants

- plusieurs offres de « logement as a service » intégrant des services adaptés à chaque type d'habitants en fonction de leurs usages spécifiques (personnels de santé, professionnels en déplacement, etc.)

2/Je participe activement aux évolutions de mon quartier, ma ville, mon territoire

- le « Vill@ge Living Lab », un laboratoire des nouveaux usages avec la commune du Perray en Yvelines.

- la Smart plateforme 2030 de la Région Ile-de-France, visant à offrir des services numériques innovants et à répondre aux besoins des Franciliens et des acteurs économiques

3/Mon territoire verdit et respire mieux

- une Smart Canopée pour apporter des solutions de rafraîchissement naturel aux zones urbanisées difficilement végétalisables

- végétaliser les toitures de l'Université de Cergy-Pontoise avec Topager

Alexandra Dublanche, Vice-présidente de la région Île-de-France, chargée du Développement économique et de l'Attractivité, de l'Agriculture et de la Ruralité, Présidente de l'Association « Construire au futur, Habiter le futur »

Guillaume Boudy, Secrétaire général pour l'Investissement

Marianne Louradour, Directrice de la Banque des Territoires région Île-de-France