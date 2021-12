La ville de demain s’envisage inclusive et résiliente

Dans son dernier Trendbook, BNP Paribas Real Estate livre une vision éclairée de cette nouvelle ère du « Re » dans laquelle nous entrons de plain-pied : résilience, réhabilitation, restructuration, réversibilité, réemploi, renaturation des sols, régénération, réinvention... Autant de mots qui doivent être convertis en actions pour construire la ville de demain.

Résilience urbaine : rebondir pour inventer de nouvelles urbanités

Pour Olivier Bokobza, Deputy Chief Executive Officer of BNP Paribas Real Estate in charge of Property Development, la gouvernance représente le pivot de la réussite d'une ville résiliente: « Elle ne peut pas se concrétiser sans une ligne directrice claire et structurée. La volonté politique des élus qui dessinent la ville est donc primordiale ». De même, la mixité représente elle aussi la clé d'un rebond réussi pour « contribuer à la création d'un environnement partagé et solidaire ».

Covid-19 : quelles conséquences sur la fabrique de la ville ?

En mars 2020, ce sont près de 3,9 milliards de personnes - soit la moitié de l'humanité - qui étaient appelées à se confiner pendant de longues semaines. Les mesures de confinement et de distanciation sociales ont chamboulé profondément nos modes de vie, nous obligeant à repenser nos modèles. Ce qui passe par un travail d'adaptation à l'intérieur des maisons, des commerces, des restaurants.... Et à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'espace public au sens urbanistique et architectural, mais aussi au sens politique.

La crise initie donc un nouveau rapport à l'espace mais aussi un nouveau rapport au temps qui pose la question suivante : comment aménager nos rythmes de vie et de développement urbain, pour gagner de l'espace ? Séverine Chapus, Deputy Chief Executive Officer of Property Development (Commercial & Residential) in charge of Development, souligne qu'au sortir du confinement « l'urbanisme tactique a montré ses potentialités » et plus particulièrement l'idée de partager la ville grâce au temps. Selon elle « plus il y a d'intensité d'usages plus on est économes en m² et donc vertueux d'un point de vue environnemental ».

Au cœur de la fabrique urbaine, l'immobilier doit offrir des réponses adaptées pour accompagner les villes et leurs acteurs sur le chemin de la résilience. Pour BNP Paribas Real Estate, les bâtiments sont plus que des immeubles : ce sont des espaces à vivre, à travailler, à échanger de véritables vecteurs d'inclusion et de partage.