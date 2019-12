Lancement de Mission Internationale, la première marketplace d’experts internationaux

Dans son allocution d'ouverture, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, a rappelé l'importance de soutenir la croissance des exportations et les efforts d'internationalisation des PME-PMI françaises, notamment au travers de dispositifs d'accompagnement efficaces et innovants. Jean-Claude Berthon, directeur de cabinet de la secrétaire générale de la Francophonie (OIF), a souligné, quant à lui, l'importance de promouvoir la langue française pour assurer le rayonnement de la francophonie des affaires.

Durant les sessions plénières animées par Dominique Brunin, directeur du développement de la CCFA, de nombreuses personnalités parmi lesquelles Isabelle Bébear, directrice de l'international chez BPI France, Renaud Bentegeat, président de CCI France International, Agnès Lopez Cruz, directrice générale de la CCIF Dubai, Vincent Reina, président de la CCFA, Guilherme Spadinger, directeur général de Euler Hermes SFAC Direct, Clara Wormser, responsable des relations internationales de la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France, ont partagé leurs vision et expériences en matière de management interculturel. Tous les intervenants ont souligné la nécessité de comprendre les habitudes et les codes culturels du pays d'accueil pour adapter ses comportements et garantir une implantation réussie. Les témoignages ont également convergé sur l'importance de faire de l'interculturel un levier stratégique et une source de performance.

Le lancement officiel de la marketplace Mission Internationale a été l'un des temps forts des Rencontres d'Affaires Francophones et Internationales. Cet outil digital permet résoudre un problème majeur : la difficulté, pour une entreprise souhaitant s'internationaliser, de trouver l'expert compétent qui pourra l'accompagner dans son développement sur son marché cible. Cette solution inédite de mise en relation entre des experts, dans tous secteurs d'activité, pour tout type de compétence, et des entreprises PME/ETI souhaitant s'internationaliser, transformera en profondeur les relations entre prestataires et donneurs d'ordre.

Enfin, pour approfondir ses connaissances et/ou ses savoir faire dans un domaine ou un sujet spécifique, plusieurs focus pays et séries d'ateliers thématiques ont été organisés : le financement de projets à l'international, le portage salarial, les garanties de paiement à l'international, la normalisation de l'économie circulaire...