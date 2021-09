Le Grand Paris tiendra-t-il ses promesses écologiques ?

EDF, un industriel engagé au côté des acteurs institutionnels

EDF a inscrit dans ses statuts son engagement à « construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants ». Cette raison d'être, portée par nos 30 000 salariés en Ile-de-France, résonne parfaitement avec les ambitions des collectivités franciliennes de neutralité carbone qui se traduisent dans la programmation énergétique des territoires et trouvent un relais sans précédent dans les outils mis en place par l'état (30 milliards de fonds de relance dédiés à la transition énergétique, BPI, Banque des Territoires, Ademe, ...). Ce cadre unique nous permet de relever aujourd'hui le défi imposé à tous par l'urgence climatique.

Une mosaïque de solutions complémentaires, au service des territoires pour maîtriser et décarboner l'énergie consommée

EDF a développé une expertise qui lui permet de maîtriser les meilleures technologies pour produire des énergies faiblement carbonées et réaliser des économies d'énergie aux meilleurs coûts. Ainsi EDF fort d'une électricité déjà décarbonée à 98% s'engage dans la décarbonation du mix énergétique en particulier avec sa filiale Dalkia pour des réseaux de chaleur sans carbone, à base de géothermie, de chaleur fatale ou de bois de récupération.

Pour le secteur des bâtiments, source de la moitié des émissions de CO2 franciliennes, nous apportons des solutions pour une meilleure performance énergétique : isolation thermique et pompes à chaleur permettent de diminuer fortement le recours à des énergies fossiles très émettrices de GES. Nous nous engageons aussi vers une mobilité à base d'électricité et d'H2 vert, pour réduire les 33% d'émissions de CO2 du secteur en Ile-de-France. Nous mettons en œuvre des solutions décarbonées comme : le vaste forage géothermique réalisé par Dalkia à Evry-Courcouronnes qui, en complément de la valorisation de la chaleur issue du traitement des déchets, vient en réponse à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et fournira chauffage et eau chaude sanitaire aux 25 000 équivalents-logements raccordés au réseau de chaleur en évitant l'émission de 48 000 tonnes de CO2 chaque année ; le système énergétique réalisé à Nanterre, mariant chaleur en réseau et électricité ; nos projets de transformation des sites de Porcheville et de Vitry-sur-Seine pour installer, avec les concours des élus et des citoyens, des sources de production bas carbone (chaleur renouvelable, hydrogène vert, électricité photovoltaïque, ...) intégrées dans des écosystèmes locaux.

Des outils pour préciser les plans d'action locaux

EDF a mobilisé ses chercheurs sur des études de prospective et d'analyse de l'évolution des comportements pour identifier les leviers les plus efficaces pour améliorer la sobriété énergétique et atteindre la neutralité carbone.

Nous mettons à disposition de chaque territoire des outils numériques qui présentent, grâce au traitement des données et à leur modélisation, les indicateurs énergétiques clés du territoire : émissions de CO2, consommation énergétique, production locale d'énergie et potentiels. Ces outils aident à identifier les leviers bas carbone à mettre en œuvre localement pour optimiser les investissements et maîtriser la facture énergétique et climatique.

Des femmes et des hommes au cœur d'une transition juste

EDF s'est mobilisé pour la mise en place d'un campus virtuel des énergies car relever le défi de la transition écologique suppose de disposer de ressources humaines compétentes et suffisantes. Cela suppose aussi un ancrage territorial qui veille à ne pas créer de laissés-pour-compte. Or, dans la continuité de ses missions de service public, EDF est résolument engagé pour des territoires inclusifs permettant à chacun de trouver sa place, de cultiver son bien-être en participant au développement de son territoire.