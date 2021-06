Le Groupe ISAE – Un acteur-clé pour un secteur aérospatial durable

Avec cinq écoles, une trentaine de programmes de formation et plus de 1.500 diplômés par an, le Groupe ISAE offre aux acteurs industriels et institutionnels du secteur aéronautique et spatial un éventail de profils de diplômés de haut niveau scientifique et technique unique en Europe.

Une stratégie en 3 axes

Chaque année, les écoles du Groupe ISAE forment plus de la moitié des jeunes ingénieurs embauchés par le secteur aérospatial. Le défi de la transition écologique du secteur reposera donc en grande partie sur eux, et cela fait du Groupe un acteur clé de cette transition. Pour remplir ce rôle, nous nous engageons sur trois axes principaux.

Nous nous engageons d'abord à former les nouvelles générations d'ingénieurs pour leur donner les clés qui leur permettront de réaliser la transition écologique du secteur aérospatial. Cela passe par une approche pédagogique globale, qui met la problématique du développement durable au cœur de nos formations. Il s'agit de former nos jeunes ingénieurs aux enjeux globaux de la transition, mais aussi d'intégrer cette dimension dans tous les enseignements techniques, et enfin de leur donner la capacité de contribuer au débat public qui va déterminer les grands choix collectifs.

Nous nous engageons ensuite à renforcer nos activités de recherche tournées vers la transition écologique. Plusieurs thématiques sont particulièrement ciblées : l'aérodynamique et la propulsion ; l'énergie embarquée ; les structures et les matériaux ; les systèmes de production. Pour illustrer très concrètement cet engagement, nous sommes fiers de participer depuis 2014 au projet de planeur électrique Euroglider avec comme partenaires l'Association européenne de développement du vol à voile et Dassault-Aviation, et avec le soutien du GIFAS. Ce projet vient de franchir une étape importante le 27 mai 2021 à l'Ecole de l'Air (Salon-de-Provence) avec une démonstration publique de décollage autonome, sans remorqueur et sans émission de CO2, en présence d'une dizaine de journalistes.

Enfin, nous nous engageons à être exemplaires dans nos modes de fonctionnement sur nos campus respectif. Mesurer l'impact de nos activités et réduire notre empreinte écologique ; soutenir les associations et initiatives étudiantes liées au développement durable ; sensibiliser tous les personnels aux enjeux environnementaux ; favoriser la mixité dans nos écoles... sont autant d'actions quotidiennes sur lesquelles nous portons une attention particulière.

Vers des décennies enthousiasmantes pour les ingénieurs

L'aérospatial a été, est, et sera toujours un secteur à la pointe de l'innovation. Les écoles du Groupe ISAE y contribuent largement en formant chaque année plus de la moitié des jeunes ingénieurs embauchés par le secteur aérospatial et en s'engageant sur des thématiques de recherche qui permettent d'envisager à terme, avec les industriels, un avion totalement décarboné. Les pistes technologiques sont déjà bien identifiées, et le développement d'une nouvelle aviation sans impact sur le climat constitue un défi passionant pour la prochaine génération d'ingénieurs aéronautiques.

---

Les écoles du Groupe ISAE sont présentes en France dans toutes les grandes régions aéronautiques et spatiales avec l'ISAE-SUPAERO (Occitanie-Toulouse), l'ISAE-ENSMA (Nouvelle Aquitaine - Poitiers), l'ISAE-SUPMÉCA (Ile de France - Saint Ouen), l'ESTACA (Ile de France - Saint-Quentin-en-Yvelines et Pays de la Loire - Laval) et l'École de l'Air (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Salon-de-Provence). En 2020, l'ESTIA (Bidart), l'EIGSI (La Rochelle) et Elisa Aerospace (Saint-Quentin et Saint-Jean D'Illac) sont devenues partenaires du Groupe ISAE.