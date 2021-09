Le Groupe RATP au service de vos territoires

Ainsi le Groupe a créé en mars 2021 la filiale RATP Cap Île-de-France dédiée au marché francilien. Cette création répond à une double exigence : juridique et réglementaire, la nouvelle filiale intervenant en complémentarité des activités de la RATP en tant qu'EPIC (monopole historique) mais surtout commerciale. En effet, nous créons ainsi une filiale nativement 100 % francilienne pour pouvoir proposer une offre de services en totale adéquation avec le contexte si singulier de l'Île de France, tant sur la partie bus, tram que ferroviaire.

La mobilité au service des voyageurs

Cette nouvelle structure permet au Groupe de s'engager encore davantage aux côtés d'Île-de-France Mobilités et de répondre aux enjeux de l'amélioration de la performance opérationnelle. Combinant la réactivité d'une 'jeune' société et la puissance des expertises historiques du Groupe, en France et à l'international, elle est en mesure de répondre aux appels d'offres de transport urbain et suburbain lancés par Île-de-France Mobilités sur tous les modes : bus dès 2025, mais aussi tram, tram-train et ferroviaire lourd. Son ambition ? Offrir aux Franciliens des solutions aux plus hauts standards internationaux et des services de mobilité à la fois performants et innovants, au plus près des attentes des voyageurs. Ce nouvel élan s'inscrit dans une continuité : avant même la création de RATP Cap Île-de-France, les équipes de la RATP étaient déjà en mouvement pour accompagner aux côtés d'Île-de-France Mobilités les transformations vers une mobilité urbaine durable, avec notamment la transition énergétique du réseau bus et la mise en service de grands projets comme le prolongement de quatre lignes de métro.

De son côté, la filiale RATP Solutions Ville a été créée en janvier 2021 pour relever les nombreux défis urbains auxquels sont confrontés les villes et collectivités territoriales. En effet, le Groupe RATP a fait le choix de réunir en une seule entité les expertises urbaines développées de longue date par quatre de ses filiales (RATP Habitat, RATP Real Estate, RATP Connect et RATP Capital Innovation).

La transition écologique au cœur des transformations

Les villes, qui souhaitent concilier transition écologique et développement, ont un rôle essentiel à jouer pour offrir à leurs habitants une vraie qualité de vie, respectueuse de leur environnement. Regroupant cinq expertises-clés (énergie, mobilités nouvelles et partagée, immobilier, logistique, télécommunications), RATP Solutions Ville permet aux élus de s'appuyer sur un partenaire de confiance pour réussir les mutations nécessaires. Elle déploie des projets immobiliers mixtes mêlant activités industrielles, logements, bureaux et équipements à destination des collectivités. Elle apporte aussi le meilleur des innovations dans le domaine de la mobilité urbaine, en accompagnant les start-up innovantes de la mobilité et de la smart city. Enfin, RATP Solutions Ville invente aussi de nouveaux modèles de logistique urbaine plus efficaces, plus propres et plus respectueux de l'environnement en mettant à disposition les espaces disponibles en journée dans les centres bus du groupe RATP.

Avec RATP Cap Île-de-France et RATP Solutions Ville, l'ensemble des acteurs publics disposent aujourd'hui de partenaires solides et reconnus qui placent les citoyens au cœur de la transformation urbaine.