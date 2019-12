Le SIMI, un événement business de référence pour le marché de l’immobilier tertiaire

Le SIMI constitue le baromètre des marchés de l'immobilier d'entreprise français. Aménageurs, collectivités, développeurs, architectes, promoteurs, constructeurs, investisseurs et entreprises utilisatrices de locaux s'y retrouvent, à côté des prestataires de services et organismes de formation.

Le SIMI est un lieu de débats et d'informations, avec plus de 130 conférences réparties en 12 cycles, dont un nouveau : Résidentiel(s)/Coliving. L'excellence, parrainée par Groupama Immobilier, sera aussi récompensée avec la remise des Grands Prix du SIMI, qui aura lieu cette année, le mercredi 11 déc. à partir de 17h.

Pour sa 3e édition, le SIMI accueille le Forum Bâtiments & Territoires connectés (BTC) et son parrain Deskeo. C'est une formidable opportunité pour les filières du bâtiment, de l'énergie, et de l'IT mais aussi pour l'industrie immobilière et tous les acteurs territoriaux, de mettre à profit la profonde mutation technologique en cours. Une plénière sera le point d'orgue d'un programme spécifique : « La ville à l'exercice de la transformation digitale : exemples et initiatives des acteurs immobiliers » (12 déc., 11h30). A l'occasion de cette plénière, nous découvrirons les réflexions et perspectives sur la transformation digitale de l'immobilier, et le lauréat du Grand Prix 2019 de la Transformation digitale.

Pro-working Space Wellio by Covivio. L'édition 2019 du SIMI permettra aussi aux visiteurs, exposants, sociétés et collectivités présentes sur place, de profiter d'un espace inédit situé au 4e niveau.

« Le SIMI et le Forum Bâtiments et Territoires connectés sont l'opportunité pour l'ensemble des acteurs du marché de l'industrie immobilière et des territoires, de se rencontrer et débattre autour des grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, de mesurer l'impact des grandes évolutions technologiques et des nouvelles pratiques et usages face à leurs propres activités. La richesse des contenus et la qualité de l'exposition font du SIMI un événement BtoB de référence très stimulant pour appréhender l'état du marché et son évolution à venir. » Jean-Luc Guiral, Directeur de la promotion et du développement

Le SIMI en quelques chiffres

18e édition - Paris - Palais des Congrès- Porte Maillot - France

4 niveaux d'exposition

30 000 professionnels attendus

470 sociétés et collectivités participantes

21 000 m² d'exposition sur 4 niveaux

130 conférences réparties en 12 cycles dont 1 nouveau : Résidentiel(s)/Coliving

: Résidentiel(s)/Coliving 1 remise de prix : Grands Prix du SIMI

3e édition du Forum Bâtiments & Territoires Connectés

Informations et contacts : www.salonsimi.com

Cartouche info pratiques du SIMI

Lieu : Paris - Palais des Congrès- Porte Maillot

Niveaux 1, 2, 3 & 4

Dates : 11, 12, 13 décembre 2019

Horaires :

Mercredi 11 décembre 2019 : 9h00 à 19h00.

Jeudi 12 décembre 2019 : 9h00 à 21h00.

Vendredi 13 décembre 2019 : 9h00 à 17h00.

Suivez toute l'actualité du salon sur :

@SalonSIMI / #SalonSIMI