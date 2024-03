Un café - Des questions ? Des réponses !

Lorsqu'on se lance dans la création d'entreprise, on a dix mille questions à la seconde : comment concevoir un business plan (un quoi ?), comment chercher et surtout trouver LE local, comment comprendre un bail avant de signer, ou encore quel statut juridique choisir pour son entreprise ?

Prenez une grande respiration, et venez poser vos questions aux bonnes personnes, autour d'un café. Pas besoin d'aller dans une grande ville pour rencontrer des experts de la création, ils sont partout, au plus proche de chez vous !

C'est l'idée du Crédit Agricole ! Sous forme de speed-meeting, les « Cafés de la Création » mettent en relation les porteurs de projets, qu'ils soient aboutis ou en réflexion, avec les experts de la création d'entreprise.

Pôle Emploi

Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI)

CMAR

Réseau Initiative

Chambre de l'Agriculture

Experts Comptables, Notaires, Avocats

Lors des derniers cafés, de nombreuses questions autour de la sécurité du point de vente et la télésurveillance ont pu trouver leurs réponses auprès de Nexecur qui s'est joint.

Tisser votre réseau professionnel

Vous connaissez le dicton ? Seul on va plus vite, et à plusieurs on va plus loin !

Lorsque l'on crée sa boîte, être bien entouré est un indispensable ! Si « Les Cafés de la Création » sont l'occasion de faire de jolies rencontres, c'est aussi un moyen d'enrichir son carnet de contacts et d'adresses de professionnels de choix.

C'est donc autour de cafés ou thés chauds que le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur vous met en relation directe avec avocats, notaires, experts-comptables en encore assureurs en personne, pour :

répondre à (toutes !) vos questions sur la création d'entreprise, tous secteurs confondus ! Si, si, vraiment.

vous permettre de constituer votre réseau de partenaires pour vous lancer dans les meilleures conditions

250 porteurs de projets éclairés en 2023

Ouverts à tous, client ou non du Crédit Agricole, vous étiez 250 porteurs de projets en 2023 à avoir poussé la porte des « Cafés de la Création » du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur. C'est autant de belles histoires qui dessinent aujourd'hui le paysage économique régional, offrant une palette de savoir-faire qu'on ne retrouve pas ailleurs !

Les "Cafés de la Création" sont bien plus qu'un simple rendez-vous. Ils créent une synergie unique entre les porteurs de projets et les experts. L'atmosphère décontractée des cafés facilite les échanges et renforce le réseau entrepreneurial local. C'est gratifiant de voir des idées prendre forme grâce à cette collaboration dynamique. » - Emmanuel Laborde - Responsable d'agence Saint Zacharie - Var 83

Ces rendez-vous sont le reflet de l'engagement du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à soutenir et encourager l'entrepreneuriat régional.

Rejoignez les « Cafés de la Création » pour des moments de partage, d'échange et d'inspiration. Rendez-vous ici pour connaître les prochaines dates des Cafés de la Création les plus proches de chez vous.