Maison Matrimoniale, une appli sécurisée pour les célibataires gays exigeants

A partir de quel constat avez-vous décidé de lancer l'appli Maison Matrimoniale ?

Yori Bailleres : La quasi-totalité des applications gays ont choisi un tout autre créneau que celui de l'amour et de la relation durable. Loin d'un 'supermarché du sexe', notre application permet aux hommes célibataires, en recherche d'un partenaire de vie sérieux, de se rencontrer en toute sécurité. Qui dit sécurité dit levée de l'anonymat, car celui-ci est source notamment d'un manque de courtoisie, de 'ghosting' et de comportements inappropriés en général. Aujourd'hui, lorsque vous échangez en ligne avec une personne qui vous paraît sympathique, vous n'êtes jamais à l'abri d'un traquenard, d'une mauvaise blague ou, plus fréquemment, d'un lapin.

En quoi l'application Maison Matrimoniale est-elle différente ?

C'est une véritable agence matrimoniale en ligne qui se veut sélective : seuls sont retenus les célibataires qui montrent une réelle motivation dans leur recherche amoureuse. Au moins, vous êtes sûr de cette façon que tout le monde partage la même philosophie ! De plus, les membres discutent de manière anonyme mais ont tous été authentifiés à l'aide d'une pièce d'identité. Nous sommes, à l'image d'une agence matrimoniale, l'entité garante d'une certaine courtoisie en ligne et d'une sécurité qui n'existe pas sur les autres applications de rencontres.

Comment faites-vous pour inciter les gens à être courtois et ne pas poser de lapins ?

Pour pallier le manque de politesse et de savoir-être, nous avons tout simplement mis en place des notes de courtoisie en ligne et de savoir-être après la rencontre. Chacun peut donc à tout moment faire un retour à l'agence après un échange en ligne ou après une rencontre effectuée. Ce qui nous permet également d'apprécier la motivation de nos membres à rencontrer l'âme sœur.

Comment fonctionne votre application ?

Y. B. : Pour permettre à chacun de trouver l'âme soeur, nous veillons à humaniser cette appli de rencontres en invitant les postulants à choisir une dominante, qui permet de donner un avant goût de leur personnalité ou de leur style de vie. Cela peut être geek, intellectuel, sportif, successful, Bcbg ou nature, entre autres. De même, ils peuvent s'exprimer sur leur projet de vie. Chacun doit fournir une photo élégante et une pièce d'identité, les profils sont validés après vérification, et les postulants peuvent ensuite librement communiquer entre eux en toute sécurité.

En quoi votre appli est-elle le reflet de l'évolution de la communauté LGBT+ ?

Y. B. : Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'heure du mariage pour tous, il y a une sorte d'obligation sociale pour les gays d'être aussi en couple, comme tout le monde. Et pourtant, jamais ces hommes ne se sont sentis aussi seuls. Les gays qui nous contactent veulent rencontrer des gens intéressants et avoir une vie affective gratifiante. Nous nous affranchissons ainsi de certains codes, sans aucun jugement bien sûr - je veux parler de la culture du corps, de l'obsession de l'apparence ou de l'excentricité, comme ce qui est véhiculé par les images caricaturales de la Gay Pride - qui restent encore trop souvent une référence lorsqu'on parle des gays en général. Finalement, cette appli vise en priorité les 'guys next door', comme on dit en anglais, les gays qui ne se définissent pas simplement par leur seule sexualité.