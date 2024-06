Marseille, la destination idéale pour vos événements d’entreprise

Une accessibilité optimale

Marseille bénéficie d'une accessibilité exceptionnelle, tant nationale qu'internationale. L'aéroport Marseille-Provence, situé à seulement 25 kilomètres du centre-ville, dessert 150 destinations en Europe et au-delà. Il vise l'autosuffisance énergétique et le Net Zéro Carbone avant 2030. Un nouveau terminal sera inauguré dans quelques jours, symbole de l'expertise de la ville dans l'organisation d'évènements d'envergure internationale dont les Jeux Olympiques qui ont choisi Marseille pour les épreuves de voile et de football.

La ville est accessible depuis Paris en seulement 3 heures grâce aux 17 rotations TGV par jour qui facilitent grandement l'organisation et la participation à des événements pour les entreprises qui optent de plus en plus pour un transport éco-responsable.

Des infrastructures de pointe

La ville de Marseille est dotée d'infrastructures modernes et variées, adaptées à tout type d'événement professionnel dont 3 palais des congrès en cœur de ville. Mais pour des événements plus intimistes, Marseille regorge de lieux insolites, authentiques et pratiques.

Un cadre exceptionnel pour team building et incentive

Organiser un événement à Marseille, c'est aussi offrir à ses participants un cadre exceptionnel. La ville est entourée de paysages époustouflants, allant des Calanques à l'arrière-pays aixois. Ces sites naturels offrent des opportunités idéales pour des activités de team-building en plein air, comme l'œnotourisme, la randonnée, le kayak ou encore la voile.

Des lieux culturels pour réunions et soirées

Marseille est une ville à la culture foisonnante, avec ses musées, théâtres et festivals. Le Mucem (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) est un lieu incontournable depuis 2013, année Capitale européenne de la Culture, qui peut également être privatisé pour des événements. De nombreux lieux culturels comme la Grotte Cosquer, le Musée Regards de Provence ou la Vieille Charité sont également privatisables en journée ou en soirée. N'oublions pas la gastronomie marseillaise, influencée par les saveurs méditerranéennes qui ravira les papilles de vos collaborateurs et participera à la réussite de votre événement.

Des services d'accompagnement sur mesure avec le Bureau des congrès d'Aix-Marseille Provence

Pour garantir le succès de votre événement, le Bureau des Congrès Aix-Marseille Provence et ses partenaires vous offrent leurs services pour gérer l'organisation, la logistique, la communication et les animations de votre événement. L'expertise et la réactivité des ces professionnels vous aideront à créer une expérience unique et personnalisée pour vos participants.

Une ville innovante et dynamique

Marseille n'est pas seulement une ville historique, elle est aussi un pôle économique et technologique en plein essor. Le quartier d'Euroméditerranée, plus grand projet de développement urbain en Europe, est le symbole de cette dynamique. Il accueille de nombreuses entreprises innovantes et start-ups, offrant des opportunités de networking et de collaboration lors de vos événements.

En choisissant Marseille pour vos événements d'entreprise, vous optez pour une destination qui allie modernité et tradition, accessibilité et beauté naturelle, dynamisme économique et richesse culturelle.

Que ce soit pour un séminaire ou un incentive, Marseille saura raviver la flamme de vos collaborateurs !

Pour organiser vos événements, cliquez ici