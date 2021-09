On a tous en nous quelque chose de RSE

Pourquoi soutenez-vous la manifestation ?

Nous sommes un partenaire historique de l'Université. Cette manifestation est une des plus pertinentes en Gironde par le mélange d'expertise et d'échanges qu'elle propose. En tant que chefs d'entreprises, nous avons toujours besoin de cette remise en perspective des grands sujets de société, auxquels nous sommes forcément sensibles car en prise permanente avec les évolutions économiques et sociales. Le dirigeant doit savoir se les approprier pour ne pas les subir, l'Université est donc une aide précieuse pour y réussir. Quant à la belle soirée de clôture, c'est tout autant un moment de qualité qu'une occasion de développer son réseau.

En quoi la thématique de l'Université des Entrepreneurs vous a-t-elle séduit cette année ?

Elle nous a autant séduit que celles des années précédentes ! Mettre en place une démarche RSE est une réponse pertinente à des enjeux majeurs. N'oublions pas que le Bâtiment est un « secteur à haute intensité de main d'œuvre ». Nous pesons pour plus d'un million d'emplois directs au niveau national répartis sur un tissu fondamentalement constitué d'artisans, de TPE et de PME. La dimension humaine est nécessairement au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Quant à la dimension environnementale, comment ne pas y penser alors que ce sont nos entreprises qui fabriquent notre cadre de vie ?

Quels engagements en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises avez-vous développé au sein de votre fédération ?

L'une des ambitions de notre Fédération est de favoriser le progrès de ses adhérents. Or la RSE est un facteur clé de performance et de modernité qui apporte du sens et de l'éthique au travail. Parler de RSE, c'est d'abord mettre une étiquette sur des comportements qui existaient déjà. Ce n'est pas toujours réinventer l'eau chaude, mais aussi prendre conscience de ce qu'on fait déjà pour aller ensuite de l'avant. Et c'est aussi savoir le valoriser.

En avril 2021, la FFB a créé le site « Bâtisseur responsable » (www.rse.ffbatiment.fr ) pour accompagner ses adhérents dans la mise en place d'une démarche RSE, quel que soit leur niveau de connaissance du sujet.

Cet outil permet :

- de s'autoévaluer sur les grandes thématiques grâce à un questionnaire spécifique aux métiers du bâtiment. Quatre thèmes sont traités : préservation de l'environnement, loyauté des pratiques, employeur responsable et ancrage territorial. Au fil des questions posées, des outils pratiques sont proposés pour améliorer sa démarche.

- d'éditer un rapport RSE. Il permet de valoriser l'engagement de l'entreprise auprès de ses clients dont les collectivités locales, mais aussi de ses collaborateurs. L'ensemble du contenu est personnalisable et adapté à l'image de l'entreprise.

- de signer la charte « Bâtisseur responsable » pour formaliser l'engagement de l'entreprise.

A partir du 15 juin 2021, la FFB a innové une nouvelle fois en lançant une série de 5 podcasts afin de faire connaître et d'encourager cette démarche vertueuse. "Vision RSE" passe en revue les points essentiels d'une transformation réussie avec des témoignages d'entrepreneurs engagés. Chaque épisode d'une dizaine de minutes traite un angle particulier et les épisodes sont disponibles gratuitement, au fur et à mesure de leur publication, sur les principales applications et plateformes d'écoute, avec la possibilité de s'abonner pour ne manquer aucun épisode.

Un dernier mot ?

Bâtiment et RSE sont deux mots qui vont très bien ensemble !

Thierry LEBLANC, Président de la Fédération Française du Bâtiment Gironde