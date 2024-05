Pourquoi faire du digital et du management dans une école d’ingénieurs ?

En 2023, 98 % des entreprises de plus de 20 salariés mènent une politique de transformation digitale, selon la 7ème édition du baromètre Croissance & Digital de l'Acsel*. Aussi, malgré l'inflation, 24% des entreprises ont augmenté leurs investissements dans les outils digitaux, soit une net progression. Et pour réussir à piloter ces stratégies digitales et à déployer de nouveaux outils d'optimisation, les entreprises sont à la recherche de profils hybrides.

Des profils qui ont besoin aujourd'hui de se former aux métiers du digital avec des compétences et une maîtrise des nouvelles technologies. Fort de ce constat, l'Efrei propose des formations qui allient expertises technologiques et métiers.

Pas de pro sans de solide base techno

Dans le monde dynamique du digital, posséder des bases techniques solides est plus qu'essentiel. Face à l'évolution constante du digital et du numérique, la plupart des outils qui seront utilisés dans les 2 prochaines années ne sont pas encore développés... Posséder des bases techniques et une compréhension fine de la mécanique des outils du numérique est devenu plus qu'essentiel. Et les entreprises ne s'y trompent pas. Désormais il ne suffit plus d'être un expert de son domaine, il faut connaître les rouages technologiques et savoir échanger avec les ingénieurs et techniciens pour apporter des solutions et des stratégies innovantes. Se former et se cultiver tout au long de sa carrière est primordial.

L'Efrei accorde une importance capitale à ces compétences dans ses programmes, en tirant parti de son expertise éprouvée d'école d'ingénieurs. C'est là que réside sa différence fondamentale avec les écoles de commerce traditionnelles.

Décoder le futur avec les formations Digital & Management

Que l'on soit un communiquant né, un chasseur de résultats, un créatif dans l'âme ou un fin stratège, l'Efrei propose plusieurs formations solides et complètes, de Bac+2 à Bac+5 dans le management, la communication internationale, le marketing digital, le business etc. L'école mobilise son expérience de Grande École d'ingénieurs en déclinant des approches inspirées de l'ingénierie, et adaptées selon les spécificités du programme. À Bordeaux et à Paris, les entreprises recherchent ces profils mixtes à haute valeur ajoutée alliant compétences techniques et métiers.

A Bordeaux, les étudiants peuvent notamment rejoindre les Bachelors Marketing Digital & Management, Communication Digitale & Internationale et Management & Stratégie Digitale. Les mastères Communication & Stratégie Digitale et Marketing Digital & management sont aussi disponibles.

L'Efrei, une école du numérique avant tout

Forte de plus de 85 ans d'expérience, l'Efrei est une école d'ingénieurs historique qui évolue avec son temps. En plus de son Programme Grande École d'ingénieurs, elle propose des programmes Technologie & Numérique de Bac+2 à Bac+5 dans les domaines de la cybersécurité, du cloud, des systèmes embarqués, de la réalité virtuelle, de la data, du web3.0 - autant de thématiques qui façonnent le monde de demain. En plus des compétences techniques et de la reconnaissance académique, l'Efrei intègre dans ses formations les enjeux socio-écologiques du numérique, pour permettre à ses étudiants de devenir les acteurs d'un numérique responsable.

Depuis la rentrée 2024, les étudiants peuvent suivre l'intégralité du parcours ingénieur en 5 ans au sein du campus bordelais de l'école, avec le parcours Logiciels et Systèmes d'Information en alternance. Ce parcours vise à former des professionnels capables d'accompagner les organisations dans la conception de nouveaux systèmes, produits ou services.

L'Efrei organise une Soirée Portes Ouverte le mercredi 5 juin de 16h00 à 19h30 sur son Campus à Bordeaux. Rendez-vous au 83 rue Lucien Faure pour découvrir l'ensemble des formations, rencontrer des étudiants et discuter avec l'équipe pédagogique. Plus d'information sur le site internet : https://www.efrei.fr