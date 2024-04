Prix du livre La Tribune : découvrez la sélection finale

Dans la catégorie FICTION, sont retenus :

Blanches (La Manufacture de livres) Claire Vesin

Le dernier étage du monde (Anne Carrière) Bruno Markov

Humus (Editions de l'Observatoire) Gaspard Koenig

Dans la catégorie ESSAI, sont désignés :

Submersion (Grasset) Bruno Patino

Hé patron ! Pour une révolution dans l'entreprise (Seuil) Miranda Richmond Mouillot, Dave Hackett, Isabelle Ferreras

Le roman national des marques. Le nouvel imaginaire français (L'Aube) Raphaël Llorca

Le Prix du livre La Tribune est né en 2023 d'une certitude. Elle est certes un lieu commun, mais la rappeler n'est pas vain : les mots, les textes, les livres, passeurs d'une pensée, d'une expertise, d'un imaginaire, d'un combat, sont cardinaux pour aider à mieux comprendre le monde, ils sont déterminants aussi pour inviter chacun à mieux comprendre ce qu'est son propre monde, son monde intérieur. Les livres ouvrent donc à ce double monde.

Or le monde est aujourd'hui d'une complexité peut-être inédite dans l'histoire de l'humanité. Et si nous voulons mieux le cerner, nous y déplacer avec agilité, avec exigence éthique, avec un sens de la responsabilité aigu, nous avons besoin d'autres supports que les seuls rapports d'audit, les powerpoints, les réunions en visio, et la volée de chiffres ou de rankings qui envahit notre quotidien. Nous avons besoin aussi d'humanité. Et donc de littérature et de sciences sociales et humaines. Des livres et des auteurs qui éveillent chez le lecteur une meilleure compréhension du monde pour mieux décider dans son monde et mieux agir pour le monde : voilà ce que le Prix du livre La Tribune cherche à distinguer.

Jérôme Garcin, riche symbole

Comme en 2023, la cérémonie du 29 mai aura pour décor l'Hôtel de l'Industrie. Difficile de trouver lieu plus approprié pour accueillir le Prix : place Saint Germain, au cœur de l'histoire contemporaine de la littérature, et à l'intérieur d'un édifice qui depuis le milieu du XIXe siècle honore l'entreprise, puisqu'il héberge la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale.

Idoine, l'invité d'honneur l'est tout autant. Jérôme Garcin évolue dans deux disciplines qui incarnent l'identité même du Prix du livre La Tribune. Il est journaliste - il a animé pendant trente-cinq ans l'émission Le Masque et la plume sur France Inter, et pendant vingt-sept ans le cahier Culture du Nouvel Observateur. Et il est écrivain, l'auteur brillant notamment de Le dernier hiver du Cid, le syndrome Garcin, Olivier, ou encore Mes fragiles. Plus encore, la rigueur intellectuelle, l'exigence éthique, la liberté qui caractérisent ce double exercice de journaliste et d'écrivain consolident l'ambition du Prix. Et donc confèrent à sa présidence de cérémonie d'être un privilège précieux.

Rendez-vous donc le 29 mai. Renseignements pour inscriptions (dans la limite des places disponibles) auprès d'Héloïse Parent ([email protected])