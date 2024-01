Salesforce affiche ses ambitions dans le secteur de la santé

Depuis sa création en 1999, à l'époque où le Cloud était encore embryonnaire dans le paysage informatique, Salesforce a su évoluer et élargir ses activités à différents secteurs de l'économie. Parmi eux, la santé dans laquelle la société, cotée à Wall Street, compte plus de 1 000 clients à travers le monde dont des géants comme Sanofi ou Bayer. Et dans ce secteur, Salesforce n'envisage pas de s'arrêter en si bon chemin, notamment sur le Vieux continent.

Une plateforme verticale et pas uniquement un CRM

Avec le lancement de sa nouvelle plateforme, Life Sciences Cloud, Salesforce va adresser l'ensemble de la chaîne de valeur de la santé, de la R&D à la commercialisation des produits de santé, permettant d'accélérer leur mise sur le marché et d'optimiser leur commercialisation. Et celle-ci regroupe des acteurs très diverses : les entreprises pharmaceutiques, les Medtechs (fabricants de dispositifs médicaux), les fournisseurs de soins (groupements de cliniques privées, EHPAD...), les payeurs (mutuelles, assurances) et les acteurs publics (par exemple, en France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé ou l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). « Notre but est que nos clients puissent regrouper toutes les interactions avec leurs propres clients sur toute la chaîne de valeur du secteur, c'est-à-dire de la R&D à la commercialisation », confirme Matthieu Moreau, Vice-Président des Ventes en France pour les entreprises du secteur Healthcare & Life Sciences . En clair, la société souhaite déployer à grande échelle et renforcer la « plateformisation » dans le secteur de la santé, qui consiste à intégrer, connecter et activer les données internes à l'entreprise mais aussi des données externes, cliniques et non cliniques, dans une plateforme cloud centrée sur le client et conforme aux réglementations internationales.

Les avantages de ce type d'opération sont d'apporter de l'agilité et de l'efficacité en personnalisant l'expérience client en temps réel, avec une approche hybride et omnicanale, et en favorisant les interactions entre les parties prenantes du client concerné, qu'il soit une grande multinationale, un fabricant plus spécialisé en passant par les pharmacies. Pour y parvenir, la société peut compter sur ses 500 collaborateurs sur la zone EMEA dont 150 en France et son écosystème d'intégrateurs composé de cabinets de conseil (Accenture, Deloitte...), ainsi que des experts spécialistes à la fois de la plateforme Salesforce et du secteur de la santé.

Ce fonctionnement permet ainsi d'offrir aux clients des solutions implémentables rapidement et d'apporter de la personnalisation en fonction des besoins spécifiques. En outre, la plateforme de Salesforce dédiée à la santé dispose des standards les plus élevés en matière de sécurité des données, par exemple le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe ou les indicateurs de pilotage de l'activité (IPA) et la certification Hébergeurs de Données de Santé (HDS) en France. Qui plus est, Life Science Cloud permet l'interopérabilité entre différents formats de données et est adaptée aux réglementations en vigueur dans chaque pays européen, tout en proposant l'hébergement local des données.

Des projets en cours boostés à l'Intelligence Artificielle

Afin de poursuivre sa croissance dans le secteur de la santé et de répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de ce secteur, Salesforce continue à investir de manière significative dans le développement de produits dédiés à la santé. Une plateforme axée sur l'Excellence commerciale est d'ores et déjà disponible pour les fabricants de dispositifs médicaux. Une plateforme dédiée aux opérations cliniques sera opérationnelle en juin 2024 et un CRM commercial dédié à l'Industrie Pharmaceutique le sera à partir d'octobre 2025. Enfin, Salesforce est aux avant-postes sur l'IA. Il faut dire que la santé génère une quantité titanesque de données dans le monde. « Nous travaillons activement sur l'IA que nous intégrons au fur et à mesure dans les capacités des nouvelles plateformes et des solutions existantes », conclut Gaëlle Boterf, Directeur, HLS Industry Advisor, EMEA. De quoi permettre à Salesforce de rester à la pointe de l'innovation.