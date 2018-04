Série flex, un concept innovant et exclusif au service de la construction de demain

Série Flex est un concept constructif industrialisé de nouvelle génération. Développé depuis, 25 ans dans les pays nordiques, tels que l'Allemagne, la Norvège ou la Finlande, ce concept,est proposé en exclusivité en France par Série Flex, fruit de l'association de deux promoteurs immobiliers reconnus : Pitch Promotion et le Groupe Hoche.

Pour faire face aux enjeux de la raréfaction de terrains constructibles et le besoin de solutions d'habitat plus flexibles et évolutives, le procédé Série Flex propose des unités d'habitation en bois à ossature métallique. Ces modules peuvent être assemblés et reliés afin de construire des ensembles immobiliers adaptés aux demandes.

Les bâtiments construits suivant le concept Série Flex répondent aux mêmes utilisations et exigences que celles d'une construction traditionnelle, tout en étant particulièrement adaptés aux nouveaux usages. Ils peuvent ainsi faire coexister au sein d'un même bâti : logements (accession, sociaux, urgences, alternatifs), résidences gérées (étudiants, seniors, EHPAD), bureaux (coworking) et hôtels.

Une solution adaptée aussi bien à la construction pérenne qu'au bâti temporaire



Si le concept Série Flex permet la construction de bâtiments permanents, il offre aussi une solution novatrice pour la réalisation de constructions temporaires. Les unités composant les constructions se montent et se démontent en un temps record, sans dégradation des matériaux, afin d'être réutilisées pour réaliser un nouveau projet.

Ce procédé de fabrication permet des délais de déploiement uniques. Le temps d'attente entre le lancement de la fabrication des unités et leur mise en service est de quelques mois à peine et permet, selon les projets, de réduire de 2/3 les délais moyens par rapport à une construction classique. Cette réduction des délais permet aux exploitants de démarrer leurs opérations plus rapidement et d'assurer une meilleure rentabilité pour les investisseurs.

Les bâtiments Série Flex facilitent l'adaptation du tissu urbain aux évolutions de notre époque, et répondent aux attentes et besoins des usagers, des pouvoirs publics et des entreprises. Extensibles, reconfigurables, reliés entre eux ou autonomes, ces modules d'une extrême souplesse offrent la possibilité de construire sur plusieurs étages.