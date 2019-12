[Smart City] Qui sont les lauréats du concours MED’INNOVANT 2019 ?

À l'issue de l'analyse de plus de 60 candidatures et après l'audition de 10 finalistes par le jury, les startups Bovlabs, Graffiti et Qarnot Computing ont été récompensées pour leurs solutions innovantes. Les deux lauréats se partageront la somme de 40 000€ et auront l'opportunité de tester leur dispositif sur les 480 ha de l'opération d'intérêt national labellisés « ÉcoCité ». Ils profiteront ainsi de l'appui de l'écosystème entrepreneurial local. Le « prix coup de cœur » bénéficiera pour sa part d'un accompagnement et de visibilité.

Près de 60 candidatures reçues pour cette 8ème édition

Avec ce concours, Euroméditerranée complète son rôle d'aménageur public pour accompagner et faire la promotion d'innovateurs sur le thème de la ville durable méditerranéenne et intelligente de demain.

« Imaginer les innovations qui façonneront les villes de demain est une aventure extrêmement enrichissante. Avec MED'INNOVANT, Euroméditerranée souhaite accompagner ces entrepreneurs en leur offrant l'opportunité unique de tester leur projet sur les 480 hectares de l'ÉcoCité. » Hugues Parant, Directeur Général d'Euroméditerranée.

Un laboratoire à ciel ouvert pour des expérimentations grandeur nature et 40 000€ à partager entre les deux lauréats « prix du jury »

Le jury était composé des partenaires financiers et institutionnels suivants : Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Eiffage Immobilier, Engie, Marignan, La Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerranée, CIC, Redman, ICI Marseille, ConnectWave, P.Factory, Fidal et la CCI Marseille Provence. C'est à l'issue de l'audition des 10 finalistes que les deux lauréats Bovlabs et Graffiti ont été primés, remportant ainsi une dotation financière de 20 000 € chacun pour les aider dans leur développement. En parallèle, un prix « coup de cœur » a été remis au projet Qarnot Computing jugé prometteur par le jury du concours.

Les « prix du jury » :

- é-toile Euromed sert un double objectif : offrir aux habitants et visiteurs d'Euroméditerranée un accès à des services de mobilité 100% renouvelables et leur permettre de devenir des acteurs de la transition énergétique. é-toile Euromed est une station d'autopartage de véhicules équipée de bornes de charge bi-directionnelles permettant de charger et décharger les batteries en utilisant de l'énergie renouvelable produite à proximité. Cette solution utilise l'intelligence distribuée pour permettre à une flotte de véhicules électriques Nissan Leaf d'être "actifs" pendant toute la durée de connexion à une borne de recharge. Grâce à la charge intelligente et au "vehicle-to-grid", l'infrastructure de chargement de véhicules électriques ainsi que les véhicules eux-mêmes contribuent à réduire la facture énergétique de Smartseille et augmenter l'autoconsommation solaire. Les usagers reçoivent des récompenses pour leur participation.

Pour en savoir plus : https://www.bovlabs.com

- Graffiti est un « vision-assistant » : il utilise la caméra du smartphone pour afficher en réalité augmentée les informations qui nous entourent.En effet, grâce aux algorithmes de machine learning que l'équipe de Graffiti développe, l'application est capable de reconnaitre l'environnement dans lequel nous sommes, les questions que nous sommes susceptibles de nous poser... et de nous donner immédiatement les réponses que nous attendons. En un scan, Graffiti voit apparaître les données relatives aux lieux, aux objets et même aux personnes qui sont autour de nous. L'idée de Graffiti est née en mars 2019, l'application est aujourd'hui disponible sur l'App Store, une sortie sur le PlayStore est prévue pour début 2020.

Pour en savoir plus : https://www.graffiti.ai

Le « Prix coup de cœur » :

- Qarnot computing adresse de manière simultanée deux problématiques : la consommation énergétique des data centers et le besoin en énergies renouvelables pour les solutions de chauffage.

Jeune entreprise innovante pionnière dans le domaine du cloud distribué et du bâtiment intelligent, Qarnot computing a développé le premier radiateur-ordinateur, le QH-1, puis la chaudière numérique QB-1, dont la source de chaleur est constituée de microprocesseurs embarqués. Qarnot computing rend le calcul haute performance plus durable, réduit la fracture énergétique de manière durable et réduit la fracture numérique en mettant à disposition du WiFi gratuitement via son infrastructure.

Pour en savoir plus : https://www.qarnot.com/fr/home-fr/