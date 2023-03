Sport de haut niveau et entreprenariat féminin : le Palatine Women Project lance la deuxième édition de son programme de mentorat

Plus de 2500 : c'est le nombre d'années qu'il aura fallu attendre pour que les femmes puissent officiellement participer aux Jeux Olympiques en 1900. Pionnière française du sport féminin, Alice Milliat organise en 1922 à Paris les premiers Jeux mondiaux féminins afin de faciliter la participation d'athlètes féminines à des compétitions internationales, contre l'avis de Pierre de Coubertin.

Place des femmes dans le sport de haut niveau et en entreprise : même combat

Premier mécène de la fondation Alice Milliat, Banque Palatine se lance en 2018 dans les partenariats et le mécénat sportif. Elle devient, à l'instar du Groupe BPCE, partenaire premium des JO 2024 et soutient quatre athlètes via le Pacte de Performance, avant de mettre sur pied en 2022 le Palatine Women Project (PWP). Ancien handballeur de haut niveau et père d'une championne de France de gymnastique rythmique et sportive, son directeur général délégué Patrick Ibry prend rapidement conscience que les moyens offerts aux athlètes féminines et masculins ne sont pas les mêmes, et que l'aventure est d'autant plus compliquée lorsqu'elles souhaitent se lancer dans l'entreprenariat.

Grâce au travail conjoint de Séverine Desbouys (ancienne cycliste professionnelle) et Thierry Martinez (directeur de la communication de Banque Palatine), la première édition du Palatine Women Project voit le jour en 2022 et accompagne quatre sportives et leurs projets entrepreneuriaux.

9 mois (voire plus) pour faire grandir son projet

« Nous avons constaté qu'il y avait de nombreux dispositifs pour aider les sportives de haut niveau en reconversion, mais moins de moyens pour les aider à anticiper cette période » explique Patrick Ibry. Ancienne basketteuse de haut niveau, Raisy Bantoo poursuit avec détermination pendant 10 ans un parcours sportif professionnel en parallèle de ses études supérieures qu'elle réussit à concilier malgré les exigences que cela nécessite. Lorsqu'elle arrête le haut niveau à 28 ans, elle est confrontée à des recruteurs qui ne comprennent pas son parcours : « On passe d'un écosystème optimisé pour l'athlète et ses performances à un univers professionnel calibré. Par exemple, j'ai passé mon bac en deux ans ce qui était difficile à justifier alors que cet aménagement est habituel pour les sportifs de haut niveau. ».

A l'inverse d'autres programmes classiques, le Palatine Women Project met à disposition un accompagnement mentoré adapté au calendrier des athlètes entrepreneuses, parfois encore en activité sportive comme c'est le cas pour la sprinteuse Coralie Gassama ou la navigatrice Alexia Barrier issues de la première promotion du programme. Initialement découpé en trois étapes d'audit, de coaching et de personnalisation, le rythme de neuf mois de mentorat s'est finalement prolongé pour les projets nécessitant plus de temps d'accompagnement. « Nous avons choisi d'accompagner quatre athlètes pour la première édition afin de pouvoir justement nous adapter à la réalité du terrain et pérenniser le dispositif » explique le directeur général délégué de Banque Palatine. Pour sa deuxième édition, deux fois plus d'athlètes sont accompagnées.

Une équipe de spécialistes pour avancer plus efficacement

Filiale du groupe BPCE et présente dans toute la France grâce à ses 30 agences « Entreprises & Banques Privée », Banque Palatine est spécialisée dans l'accompagnement des ETI et de ses dirigeants depuis plus de 240 ans. Ténacité, résilience, sens du collectif : les soft skills nécessaires à une athlète et une chef d'entreprise se rejoignent et se révèlent au travers de projets comme celui de Raisy Bantoo : « Je conseille et accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans leurs démarches d'impact social par l'intermédiaire du sport et de ses valeurs fédératrices » explique-t-elle, convaincue de son potentiel de développement, notamment suite aux premiers échanges avec les mentors du programme.

La spécificité du Palatine Women Project réside justement dans son accompagnement sur-mesure et son agilité à s'adapter aux besoins des nouvelles entrepreneuses. Une fois les athlètes sélectionnées, ce sont elles qui choisissent leurs mentors parmi la liste de partenaires issus du monde du sport professionnel et de l'entreprenariat. Brigitte Deydier, Philippe Baudillon, Véronique Bourez font partie du prestigieux board de neuf personnalités qui encadre cette promotion 2023, recréant ainsi les conditions de réussite d'une équipe de haut niveau. « Nous n'avons pas forcément le recul et l'expérience nécessaires pour avancer seules. Rencontrer des personnes qualifiées qui nous comprennent et nous aident à avancer dans la bonne direction est un booster professionnel inestimable » témoigne Raisy Bantoo.

Le Palatine Women Project n'en est qu'à ses débuts mais compte soutenir les athlètes entrepreneuses bien au-delà des Jeux Olympiques de Paris.