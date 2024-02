Un sommet de l’habitat et du logement inédit et très attendu au MIPIM 2024

Face aux besoins exponentiels de logements (en France comme partout dans le monde), avec des enjeux majeurs de décarbonation du secteur, Housing Matters! sera un temps fort dédié à cette composante clé de la ville et des territoires le 11 mars prochain à Cannes.

En Europe, la croissance de la population a dépassé les capacités de production et de livraison de nouveaux logements. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les plus impactés par ces pénuries. Le secteur résidentiel recherche activement de nouveaux modèles pour répondre à la demande du marché, de la location à la propriété et répondant aux cycles de vie des nouvelles générations. Tous les pays sont confrontés au besoin de voir surgir de nouvelles formes d'habitats, quel que soit le mode d'occupation, du logement social et abordable à la location et à l'accession à la propriété privée, en passant par les logements alternatifs tels que les résidences gérées (logements pour étudiants et pour personnes âgées). Ce sommet embrassera donc un large éventail du secteur résidentiel y compris les logements pour les familles monoparentales, la construction à louer (BTR) et toutes autres solutions innovantes à partir d'interventions et tables-rondes d'experts, de projets démonstrateurs à travers le monde pour des logements abordables, accessibles et mettant en valeur des pratiques duplicables. « Le moment est venu d'explorer, de manière imaginative, la façon dont nous pourrions façonner l'avenir de l'habitat. » affirme Nicolas Kozubek, directeur du MIPIM.

Une plateforme unique de solutions et d'innovations

Le MIPIM accueille à Cannes les plus grands décideurs clés du secteur immobilier de plus de 90 pays, garantissant ainsi une plateforme unique pour échanger sur des innovations, partager des retours d'expérience ('test & learn') et des projets duplicables, et gagner en prospective pour transformer en profondeur la fabrique de la ville. Réunis au même moment et sur un même lieu lors de ce sommet, des investisseurs, des promoteurs, les pouvoirs publics, des associations et des experts urbains vont pouvoir explorer des solutions face à la demande résidentielle croissante, à la flambée des prix, à l'inégalité pour se loger, et enfin pour partager des visions d'un avenir durable pour cette filière.

À cette occasion, un comité a été mis en place, composé d'experts de haut niveau en matière de logement, dont Jacques Ehrmann, Directeur Général Groupe d'Altarea et Xavier Lépine, CEO de Néoproprio, président de Paris Ile-de-France Capitale économique, et de l'Institut Français de l'Épargne Immobilière et Foncière. « Ensemble, nous voulons ouvrir la voie à un avenir plus équitable et plus durable pour la vie urbaine. » déclare Nicolas Kozubek.

Le programme de la conférence 'Housing Matters!' comprendra une table ronde sur le paysage actuel du logement, un tour du monde des solutions de logement abordable et accessible présentées par des représentants de différents pays, une série de 'pitchs' engageants où entrepreneurs et innovateurs présenteront leurs solutions pour faire face aux défis du logement, ainsi qu'une session de speed pitching.

« Cette conférence aidera les leaders du secteur résidentiel à discuter et à découvrir des solutions de logement abordables et accessibles, tout en favorisant l'innovation et la collaboration. » promet le directeur du MIPIM. Parmi les intervenants, on notera la présence de nombreux leaders privés et publics dont Klara Geywitz, ministre fédérale allemande du logement, du développement urbain et de la construction ainsi que les maires de Copenhague et Hanovre. Cet événement est organisé en partenariat avec Co-Liv (l'association des professionnels du co living).