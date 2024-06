Vauban Infrastructure Partners lance InfraVision : un Think Tank pour révolutionner les infrastructures

Ces dernières années, Vauban Infrastructure Partners (Vauban IP) s'est imposé comme un leader d'opinion au sein de l'écosystème des infrastructures. Spécialisée dans les investissements en actifs d'infrastructures, la société a d'ores et déjà exploré plusieurs thématiques de recherche : digitalisation, stratégie climatique, licence sociale d'opérer et économie circulaire. Aux côtés du cabinet Altermind et d'experts, Vauban IP a démontré l'importance d'impliquer l'ensemble des parties prenantes pour transformer et créer des infrastructures « durables ».

L'ADN d'InfraVision : leadership et partage de connaissances

Supervisé par un comité stratégique composé d'experts et de personnalités publiques de haut niveau, InfraVision repose sur deux piliers : le leadership et le partage de connaissances. Cette initiative vise à anticiper les besoins futurs en matière d'infrastructures en analysant l'impact de tendances de long terme : démographie, avancées technologiques, réchauffement climatique, exclusion sociale, etc. « InfraVision sert de laboratoire d'idées, nous conduisant vers un monde où les infrastructures non seulement soutiennent, mais améliorent la vie de tous », déclare Gwenola Chambon, directrice générale et co-fondatrice de Vauban IP. L'objectif est de positionner cette classe d'actifs comme un élément clé pour construire le monde de demain. « Nous voulons mettre en lumière le rôle essentiel des infrastructures durables dans la société de demain, en favorisant l'inclusion, la circularité et la résilience », ajoute la dirigeante.

Une approche collaborative et inclusive

Ouvert à tous les acteurs de l'infrastructure, InfraVision se distingue par son approche collaborative. Le Think Tank réunit industriels, pouvoirs publics, régulateurs, investisseurs, universitaires et gestionnaires d'actifs. « Briser les silos et réunir les différentes parties prenantes est crucial pour garantir que tout l'écosystème est aligné avec ces objectifs », explique Gwen Colin, Directrice ESG et Partner chez Vauban IP.

Dans ce cadre, InfraVision organise divers événements tout au long de l'année pour favoriser le dialogue et l'innovation : panels, podcasts, ateliers participatifs, ... « Nous recevons de plus en plus de demandes pour participer à nos travaux de recherche. Tout est en « source ouverte » : c'est très important d'ouvrir la recherche à un maximum de personnes. L'objectif est de trouver des solutions ensemble pour faire évoluer ces problématiques et favoriser la mise en place des meilleures pratiques », poursuit Gwen Colin. Ces évènements mobiliseront une grande diversité d'experts aux connaissances académiques et aux compétences industrielles.

Infrastructure & inégalités : le thème pour 2024

En 2023, l'accent a été mis sur la circularité, avec des réflexions sur la supply chain, la sobriété énergétique, l'utilisation des matériaux et la biodiversité. Cette année, les travaux d'InfraVision s'articulent autour de la relation entre infrastructures et inégalités sociales. Ils mettent en lumière les leviers les plus efficaces pour évoluer vers un monde d'« infrastructures inclusives ». « Nous investissons sur 25 ans avec une vision très industrielle, dans l'alignement des enjeux actuels », affirme Gwen Colin. En sus des questions tarifaires, une variété de sujets sont abordés, par exemple le rôle de la « régulation » pour faire évoluer les comportements et l'enjeu des zones urbaines qui concentrent le plus d'inégalités. Des cas concrets sont également présentés, par exemple la stratégie néerlandaise de déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques qui vise à intégrer au maximum les populations vivant dans les quartiers les plus modestes.

Les différents évènements se concluront le 17 juin avec une intervention d'Esther Duflo dans le cadre de l'événement annuel réunissant Vauban IP et les CEOs de son portefeuille d'actifs.

Un rapport d'analyse sera ensuite rédigé et présenté le 6 novembre à Paris lors de l'InfraWeek. « La rédaction d'un document synthétique et la présentation de nos résultats permettront de partager nos avancées avec un public plus large », indique Gwen Colin. Cet événement réunira des acteurs de haut niveau, incluant des personnes publiques, des membres de la Commission européenne et de grands dirigeants d'industries.