Vivre mieux et plus longtemps : soignants, citoyens, professionnels et intelligences artificielles se réunissent au Salon MedInTechs pour révolutionner la santé

« Devenu le salon référent de l'innovation en santé, MedInTechs est né d'un constat simple : des moyens considérables sont aujourd'hui mobilisés à destination du secteur de la santé. Dans quel but ? Pour innover ! Innover, c'est bien mais cela ne suffit pas, il est essentiel de le faire savoir. Cette troisième édition du salon est un véritable hommage à ceux qui innovent pour développer et transformer ce secteur. Elle constitue également un point de rencontre unique pour les visionnaires de la santé et les citoyens qui souhaitent découvrir et apprendre. » explique Muriel Benitah, Présidente et cofondatrice de MedInTechs.

Une vision internationale

Il faut dire que le pari était audacieux : lancer un événement promettant de mettre en lumière les révolutions en santé il y a trois ans, alors que notre système de santé peinait à se remettre de l'ouragan Covid et que la révolution de l'IA n'en était qu'à ses balbutiements. Pourtant, MedInTechs a su convaincre en deux éditions à la fois les citoyens (10 000 visiteurs dont la moitié venaient du grand public), l'état (salon sous le Haut Patronage d'Emmanuel Macron, avec des interventions d'Olivier Véran puis François Braun), et l'écosystème de la santé des startups aux grands groupes (AstraZeneca, Allianz, Fédération de l'hospitalisation privée...) tout en gagnant progressivement une dimension européenne (conférences de plusieurs ministres européens, pavillon écossais, startups espagnoles ...).

Pour sa troisième édition, MedInTechs franchit un nouveau palier et accentue son internationalisation avec la venue d'entreprises de Hong Kong, des États-Unis et d'Angleterre.... Cette diversité contribue à faire rayonner les entreprises françaises. S'inscrivant dans l'essor de l'IA en France, illustré récemment par l'ouverture récente à Paris d'un centre dédié à l'IA par google.

Une vision humaniste

Malgré l'attrait croissant des entreprises pour MedInTechs, le salon reste fidèle à sa vocation première : réunir l'écosystème de la santé afin de le mettre au service d'une santé plus juste, plus accessible et plus performante grâce aux révolutions technologiques. Ce salon souligne que cette transformation doit avant tout profiter aux citoyens, en leur offrant une place centrale et en les impliquant dès le début dans la création de solutions innovantes en santé. Ainsi, MedInTechs choisit de demeurer accessible, ouvert et gratuit pour le grand public, lui permettant de découvrir les solutions existantes pour sa santé et de participer aux échanges autour de la santé innovante.

Dr Julien Schemoul, directeur scientifique et co-fondateur en est convaincu : l'évolution du monde de la santé est l'occasion idéale de remettre l'empathie au centre du soin et in finé de donner au citoyen les clefs des décisions qui le concernent.

Un impact concret

MedInTechs garde en ligne de mire la notion d'impact auprès de l'écosystème de la santé, en se construisant autour de l'idée que chaque participant doit ressortir de ces deux jours de conférences, stands et ateliers avec des options concrètes pour avancer. Que ce soit pour améliorer sa propre santé en découvrant des solutions innovantes, pour développer son entreprise grâce à des rencontres, des mises en lumière ciblées et des partenariats ou pour perfectionner sa pratique médicale en explorant les innovations et en rencontrant les acteurs clés du secteur.

