Vueling s’engage pour opérer davantage de vols durables

Ce vol Lyon-Barcelone du 28 juin dernier, opéré par Vueling, a émis 40 % d'émissions de CO2 en moins par rapport à un vol habituel. Cette performance a été réalisée en recourant à du carburant d'aviation durable (connu sous l'acronyme anglais SAF qui signifie Sustainable Aviation Fuel) produit à partir d'huiles usagées et fourni par le groupe TotalEnergies. Outre ce carburant durable, l'une des alternatives principales au kérosène pour décarboner le secteur de l'aviation, ce vol a été effectué avec un Airbus A320neo de nouvelle génération, un appareil moins énergivore que les modèles précédents.

Quant au vol aller Barcelone-Lyon opéré le même jour (le 28 juin), toujours avec un Airbus A320neo de nouvelle génération, il a généré 72 % d'émissions en moins ! Les raisons ? L'utilisation de carburant durable produit, cette fois-ci, par le groupe énergétique espagnol Repsol, ainsi que l'optimisation du trajet de vol grâce au projet Albatross du programme SESAR, une initiative financée par l'Europe pour rendre des vols plus durables sur le plan énergétique à l'aide d'innovations techniques et opérationnelles.

Un premier vol durable dès novembre 2021

Si ces deux vols du 28 juin ont été des succès en émettant moins de CO2, Vueling n'en est pourtant pas à son premier coup d'essai. De fait, en novembre 2021, la compagnie a réalisé son premier vol avec du biocarburant d'origine durable sur la ligne Barcelone-Séville, en collaboration avec Repsol et le recours à un Airbus A320neo, permettant ainsi d'éviter de rejeter 2,5 tonnes de CO2 supplémentaires dans l'atmosphère. Par ailleurs, l'entreprise a été la première compagnie aérienne à bas prix d'Europe à obtenir la certification environnementale de l'IATA (Association du transport aérien international). Il faut dire qu'elle compte 25 appareils A320neo de nouvelle génération dans sa flotte, ce qui lui permet de réduire ses émissions de carbone de 18 %.

Toujours sur le plan de la durabilité des vols, Vueling a récemment conclu un partenariat avec Exolum, une entreprise spécialisée dans la logistique des produits liquides en vrac. Cet accord prévoit ainsi l'intégration d'Avikor, la plateforme d'Exolum, permettant à Vueling de proposer à ses passagers, sur la base du volontariat, d'opter pour du carburant d'aviation durable, le jour de leur vol. En clair, ce service supplémentaire permettra aux passagers qui le souhaitent de participer financièrement à la stratégie de durabilité de la compagnie. De son côté, cette dernière apportera la même quantité de SAF que les clients souscrivant cette option, permettant de doubler le recours à du carburant durable sur les vols concernés.

La neutralité carbone, un objectif pour 2050

Avec cette stratégie de durabilité des vols, Vueling poursuit des objectifs ambitieux dans la lignée de sa maison-mère, le groupe IAG (International Airlines Group). Ce dernier s'est, en effet, engagé à exploiter 10 % de ses vols avec du carburant d'aviation durable d'ici à 2030, ce qui constitue la première initiative de ce genre en Europe. Dans cette optique, Vueling a mis en place plusieurs dispositifs, notamment pour diminuer le poids de ses avions et donc la consommation de carburant et les émissions de CO2. Parmi ces mesures figurent notamment le remplacement récent de tous les chariots de restauration par des modèles plus légers. À plus long terme, à l'horizon 2050, Vueling ambitionne d'atteindre zéro émission nette de CO2 dans le cadre du programme Flightpath Net Zero engagé par IAG. De quoi aider à réduire le poids du secteur aéronautique - aujourd'hui supérieur à 2 % - dans les émissions de CO2 mondiales.