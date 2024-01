Le boom des voitures électriques en France : et si vous faisiez le grand saut ?

La popularité croissante des voitures électriques en France

Le marché des véhicules électriques (VE) en France a connu une croissance significative depuis 2020. Les immatriculations ont augmenté remarquablement au cours de cette période. Elles sont passées de 185 499 en 2020 à 459 212 en 2022, selon la Plateforme automobile (PFA). Le mois de novembre 2022 a même établi un record de ventes avec plus de 20 000 nouvelles voitures électriques immatriculées en France.

Cette tendance haussière semble persister, comme le suggère une enquête de Virta menée en janvier 2022 auprès d'automobilistes français, allemands, suédois et britanniques. La France se distingue avec 40 % des répondants exprimant leur intention d'investir dans un véhicule électrique (26 %) ou hybride (14 %) au cours des 24 prochains mois.

Plusieurs facteurs expliquent ce boom des VE, notamment l'amélioration des produits avec des batteries plus performantes et des technologies avancées. Les ventes sont également stimulées par le soutien d'initiatives gouvernementales, telles que le développement du réseau de bornes de recharge.

Ce qu'il faut savoir avant de passer à l'électrique

Si vous envisagez d'acheter un VE, comprendre son fonctionnement peut susciter votre intérêt. Contrairement aux voitures thermiques, le mécanisme général des voitures électriques est plus simple, notamment au niveau du moteur. Cela les rend moins sujettes à l'usure et aux remplacements fréquents. Les principaux frais concernent généralement les :

pneus,

plaquettes de frein,

essuie-glaces.

Au fil des années, la principale source de dépense peut être le remplacement de la batterie, qui perd en autonomie et nécessite des temps de recharge plus longs. La durée de vie de la batterie des véhicules électriques est généralement estimée à 8 ou 10 ans.

Toutefois, certains constructeurs offrent la possibilité de louer la batterie plutôt que de l'acheter avec la voiture. Dans ce cas, le véhicule est vendu sans batterie, et celle-ci est louée moyennant un paiement mensuel. Bien que cela réduise le coût initial d'achat du véhicule, les inconvénients résident dans les frais mensuels de location de la batterie, qui sont souvent d'environ 100 €.

L'autre caractéristique intéressante des véhicules électriques est que la plupart d'entre eux sont dotés de services connectés, accessibles depuis un smartphone. Vous pouvez ainsi connaître la localisation du véhicule si besoin. Il est également possible de surveiller à distance la progression de la recharge de la batterie, ce qui s'avère très pratique lors d'une pause sur l'autoroute, par exemple.

Comment trouver la voiture électrique qui vous convient ?

Pour trouver la voiture électrique qui correspond parfaitement à vos besoins, il est important de commencer par évaluer votre utilisation quotidienne et vos préférences personnelles. Identifiez d'abord la plage de kilométrage nécessaire pour vos trajets réguliers afin de choisir une voiture électrique avec une autonomie adéquate. Ensuite, considérez la disponibilité des stations de recharge dans votre région et assurez-vous que cela correspond à votre routine.

Pensez également aux fonctionnalités qui vous sont essentielles, telles que la technologie embarquée, l'espace intérieur et les options de charge rapide. Comparez les modèles disponibles sur le marché en termes de performances, de coûts d'exploitation et d'entretien. Lisez les avis des utilisateurs pour avoir une perspective concrète sur la satisfaction des propriétaires actuels.

Une conduite plus écologique et plus économique, vraiment ?

L'impact écologique des VE est discutable, mais si l'on compare à une voiture thermique, le choix est évident. Les véhicules à essence ou diesel émettent une quantité significative de gaz à effet de serre pendant leur utilisation. Par contre, la phase de production des VE, notamment la fabrication des batteries, génère des impacts environnementaux notables.

Cependant, des études en Belgique démontrent que l'empreinte carbone des VE est de 30 à 65 % inférieure à celle d'une voiture thermique sur l'ensemble de son cycle de vie. La voiture électrique n'est peut-être pas une solution miracle, mais elle fait partie des options pour rendre la mobilité plus écologique.

Sur le plan économique, le coût de l'énergie pour une voiture électrique est nettement plus bas que celui d'une voiture thermique équivalente. Les économies dépendent du type de véhicule et de son utilisation, mais en moyenne, l'électricité coûte 4 à 5 fois moins cher que l'essence. L'avantage économique est donc d'autant plus important lorsque le véhicule est utilisé de manière intensive.

En moyenne, parcourir 100 km en voiture électrique coûte environ 2 € d'électricité, tandis que le même trajet en voiture essence coûte environ 8 € en carburant. Si vous parcourez 15 000 km par an, cela représente déjà une économie annuelle de 900 € !