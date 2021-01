Le café, un must indispensable en entreprise

Café en entreprise : un instant de détente nécessaire

Boire un café en entreprise, c'est savourer un moment de bien-être hors du temps. Le café demeure la boisson chaude préférée des français pendant le travail. Ce n'est donc pas étonnant que ce breuvage soit devenu une véritable institution au fil des années et des traditions. Quelle entreprise française ne dispose pas d'un espace de détente avec une cafetière expresso ? Offrir un café représente une marque d'attention appréciée par les clients et les salariés. Qu'il soit arabica, expresso, allongé ou adouci avec un soupçon de crème, le café permet de favoriser les échanges entre les collègues d'une même société. C'est pourquoi la pause-café n'a pas d'équivalent pour prendre du temps pour soi et pour débuter sereinement une journée de travail en entreprise. Afin de vivre pleinement ce moment de bonheur intense, découvrez comment choisir une cafetière à grains parmi toute une gamme de machines à café de haute qualité !

Café en entreprise : un rôle social important

Le rôle social du café n'est plus à prouver. Selon une étude de l'IFOP réalisée pour le groupe Nespresso, le quart d'heure passé à savourer un café entre collègues est indispensable pour maintenir un bon esprit d'équipe. En outre, les statistiques précisent que la vie de l'entreprise reste au centre des conversations pour 56% des sondés. De plus, la pause-café permet à 54% des sondés d'échanger des informations avec des collègues appartenant à d'autres services. Ces échanges ne se feraient pas sans la possibilité d'avoir une réunion informelle autour d'une tasse de café. D'un côté, un bon café renforce les liens et la cohésion de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Les salariés peuvent transmettre leur expérience aux plus jeunes en nouant des contacts très utiles. De l'autre côté, un bon café permet également de régler les éventuels conflits dans une ambiance neutre et apaisée. Enfin, ce moment clé de la journée reste un outil de motivation inégalé dans une journée de travail pour 70% des sondés. Le café offre aussi la possibilité à 92% des sondés de s'échapper un instant de leurs soucis quotidiens professionnels ou extra-professionnels.

Café en entreprise : un gain de productivité reconnu

Le côté stimulant du café est reconnu depuis des millénaires. Seule, la caféine permet d'améliorer les capacités cognitives et le tonus général chez l'être humain. C'est la raison pour laquelle l'effet psychostimulant de la caféine augmente visiblement la productivité au travail. Ainsi, les chefs d'entreprise ont compris le rôle essentiel de la pause-café en entreprise. D'autant plus que le café est devenu un marqueur fort de l'entrée dans le monde professionnel ! Beaucoup de jeunes se mettent à boire du café régulièrement lorsqu'ils commencent à travailler. Du côté des distributeurs professionnels, l'installation de machines à café de qualité se fait très facilement en prenant un simple contact avec un vendeur spécialisé sur le Net.

En résumé, les avantages de la pause-café sont nombreux en entreprise. Entre détente, convivialité et performance, ce breuvage est devenu le leader incontesté des boissons chaudes dégustées en entreprise. Par conséquent, l'installation de machines à café en milieu professionnel représente donc un marché très porteur.