Les agents immobiliers gagnent leur indépendance

Intégrés dans un réseau de mandataires immobiliers, ils profitent de la notoriété de leur réseau pour se faire connaître et évoluent en toute indépendance avec des frais biens moins importants par rapport à une agence.

Le métier de mandataire immobilier indépendant

Le mandataire immobilier indépendant intervient dans la gestion locative ou dans les transactions immobilières. En lien avec le vendeur ou l'acheteur, il trouve des biens et joue le rôle d'intermédiaire ainsi que s'occupent des négociations entre acheteur et vendeur.

Les missions du mandataire immobilier indépendant

Sa polyvalence lui permet d'accompagner un vendeur immobilier ou un acheteur immobilier dans la prospection, la publication d'annonces, l'estimation d'un bien ou encore les démarches administratives. En tant qu'indépendant, il gère lui-même ses missions et ses objectifs. Plus il génère de chiffre d'affaires, plus sa rémunération augmente.

La rémunération du mandataire immobilier indépendant

Un mandataire immobilier salarié va répondre aux besoins et aux ordres d'une agence immobilière. Il bénéficie d'un statut de salarié et de ses avantages. Sa rémunération se base sur un salaire fixe et une partie variable en fonction des opérations immobilières qu'il réalise.

La rémunération du mandataire immobilier indépendant n'a pas de part fixe. Seule la partie variable existe. Cependant, elle est largement supérieure dans un réseau de mandataires. Le pourcentage des honoraires pour le mandataire immobilier dépasse les 70%.

SAFTI, le réseau de mandataire en pleine croissance

Pour montrer l'importance de cette nouvelle tendance dans le secteur, on peut citer SAFTI, le leader des réseaux de mandataires immobiliers en notoriété, d'après une étude IFOP en 2017. Sur cette même année, la croissance de l'entreprise s'établit à 70% ! Cette croissance s'explique notamment par un réseau de plus de 2000 conseillers immobiliers. C'est le 2e plus grand réseau immobilier en France. L'Offre Starter permet de rejoindre SAFTI et les différents services pour les mandataires immobiliers indépendants.

Devenir mandataire immobilier indépendant sans apport personnel avec SAFTI

Devenir mandataire immobilier indépendant sans apport personnel, c'est possible ! Si tous les réseaux d'agences physiques ou presque nécessitent un apport personnel de plusieurs dizaines de milliers d'euros, SAFTI n'a pas d'agence physique grâce à des solutions 100% numériques, ce qui limite les frais. C'est un véritable avantage puisque 95% des recherches de biens se font sur Internet.