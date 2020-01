Les centres de self-stockage : un essor fulgurant en régions

Rapide définition du centre de self-stockage

Aussi appelé garde-meubles professionnel, le centre de self-stockage a pour particularité d'être en accès libre et gratuit. Parce qu'il propose des espaces sécurisés de toutes tailles, à partir de 1 m², ce centre bien situé se destine aux particuliers comme aux professionnels lors d'un déménagement de locaux, pour stocker les produits en vente la saison suivante ou garder les archives et documents d'entreprise.

La location-gardemeuble s'effectue simplement en envoyant un mail ou en téléphonant aux heures d'ouverture des bureaux. Chaque garde-meubles sur Toulouse, Lyon, Paris, etc. répond à des normes strictes. La plupart de ces espaces sont ventilés et disposent d'une alarme avec code personnalisé.

Pourquoi utiliser une plateforme de garde-meubles ?

Créées pour comparer les différentes offres d'une même ville, les plateformes de garde-meubles regroupent les adresses des enseignes des centres de self-stockage sécurisés et en libre-service en France. Avec près de 1 000 adresses en région parisienne et en province répertoriées, soit 80 % du marché, location-gardemeuble.fr reste le spécialiste du box professionnel. Imparable pour obtenir les tarifs, les promotions et visiter les centres de stockage de qualité, cette plateforme accompagne tout au long de la recherche et donne un aperçu des tarifs bas, moyens et hauts dans la même zone géographique, de façon à pouvoir comparer objectivement.

Les différentes raisons de louer un box de stockage sécurisé

Un déménagement, un voyage à l'étranger durant plusieurs mois ou simplement un manque de place dans sa demeure peut obliger à trouver un nouvel espace de stockage. Ces contraintes de plus en plus fortes expliquent l'essor exponentiel du self-stockage depuis quelques années : selon les statistiques récentes, 20 % des personnes ayant loué un box renouvellent l'expérience au moins une fois et 25 % gardent leur espace au moins 3 ans. En France, il manquerait encore 13 centres de stockage par million d'habitants.

De nombreux étudiants choisissent par exemple de confier leur mobilier à un garde-meubles professionnel durant la période estivale pour éviter de payer inutilement un loyer. Certains parents préfèrent stocker le lit à barreaux et la table à langer de la chambre de bébé dans l'optique de s'en resservir un jour. De la même façon, les propriétaires optent pour le remisage de leurs biens personnels durant la rénovation de leur logement... Les box sont utiles dans un grand nombre de situations, notamment en cas de décès, de divorce, de mutation et d'absence de logement.

Pouvoir laisser ses meubles et objets de valeur dans un espace propre, sec et sécurisé rassure. Les box de self-stockage restent la meilleure alternative pour entreposer des marchandises ou garder à court, moyen ou long terme des meubles, accessoires et objets de toutes natures.