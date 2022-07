Les pays d’Europe les mieux lotis en congés payés

Les statistiques relatives au nombre de jours de congé payé dans les pays d’Europe diffèrent selon les sources. Par exemple, en ce qui concerne le pays qui compte le plus de jours non travaillés, l’OCDE et l’EURES ne sont pas tout à fait sur la même longueur d’onde. Mais s’il est bien un point sur lequel les deux institutions semblent d’accord, c’est que les Français sont plutôt bien lotis en matière de congés, même s’ils ne sont pas les plus gâtés.