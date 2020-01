Les plus beaux types d'escalier à acheter en 2020

La forme

C'est ce à quoi il faut penser en premier puisqu'elle est corrélée aux contraintes d'espace de la pièce où vous avez l'intention d'installer l'escalier.

L'escalier droit

Facile à concevoir et à installer, l'escalier droit est le plus classique. Il ne présente aucune courbe et est généralement posé contre un mur. Mais il faut savoir qu'il occupe beaucoup de place au sol, du fait de sa pente qui doit permettre d'accorder suffisamment de profondeur aux marches.

L'escalier tournant

Contrairement au précédent mais tout aussi confortable, l'escalier tournant a l'avantage de n'occuper que très peu de place et s'adapte facilement, quelles que soient les contraintes techniques. Selon la configuration du lieu, vous pouvez opter pour :

Un escalier ¼ tournant comportant deux parties : une partie droite et une partie tournante ;

Ou un escalier demi-tournant comportant un angle de 180° et trois parties dont deux tournantes et une droite.

L'escalier en colimaçon

Encore appelé escalier hélicoïdal en raison de sa forme spirale, il comporte un axe central autour duquel les marches sont disposées. Faisant partie des escaliers les plus esthétiques, il a l'avantage de pouvoir être placé n'importe où. En plus, il occupe peu de place, aussi bien en termes d'empreinte au sol que dans la maison en général.

Par contre, sa petite largeur ne favorise pas la manœuvre de meubles ou d'équipements volumineux et ne permet pas non plus à deux personnes de s'y croiser.

L'escalier à limon central

Un des modèles les plus légers et esthétiques du marché, il est doté d'un limon central unique, sur lequel sont posées les marches. Il présente ainsi un aspect très épuré, mais n'est pas à confondre avec l'escalier en colimaçon.

L'escalier suspendu

Il a des caractéristiques techniques assez exigeantes. Ce qui lui confère justement une esthétique particulière et favorise son intégration harmonieuse à la pièce, surtout si la pièce est d'un design contemporain. Il ne dispose d'aucune contremarche, d'aucun limon et est plutôt minimaliste, léger et aérien. Il peut être dangereux pour les enfants et les personnes âgées.

Le matériau

Il est aussi important de penser au matériau avec lequel sera fabriqué l'escalier, puisque cela déterminera son prix et sa beauté esthétique.

Le bois

C'est le plus classique des matériaux. Facile à utiliser, il s'adapte facilement à tout type d'escalier. Caractérisé par sa robustesse, il est également facile à installer mais requiert de l'entretien et peut grincer au fil du temps.

Le métal

De même que l'inox ou l'acier, le métal est de plus en plus utilisé pour la fabrication des escaliers. Sans doute du fait de sa parfaite adaptation, tant aux décorations simplistes qu'aux styles et designs les plus modernes. En plus, il confère de la rigidité et de la résistance à l'escalier. Mieux, il n'a pas besoin d'un entretien particulier. Sauf qu'il est bruyant et assez froid sous les pieds.

Le béton

Les escaliers en béton ont le vent en poupe actuellement et pour cause, leur intégration aux styles modernes. Utilisable pour la réalisation de n'importe quel type d'escalier, le béton est très résistant et son entretien facile. Il offre par ailleurs une grande variété de finitions : lissé, sablé ou brut.