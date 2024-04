Les studios de jardin clés en main Leova : une innovation intelligente

Livrer et installer un studio de jardin de 20 m2 en deux jours, tel est le pari Leova ! Cette entreprise fondée en 2015 s'est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'implantation express des modules habitables pour répondre aux besoins de logements en France. Coûts maîtrisés, structures polyvalentes, réalisations sur-mesure : la start-up a fait le choix d'adapter ses studios à de multiples cas de figure.

Pour ce faire, Benjamin Lellouche et ses équipes ont élaboré un process bien rodé garantissant un habitat tout confort. Avec des panneaux isolants emboîtables et des ossatures bois traitées en profondeur, les modules sont voués à perdurer. La vision de cet entrepreneur est claire : accélérer l'accès à l'immobilier pour coller avec son cœur de métier : l'investissement clé en main.

Des espaces annexes habitables clé en main

Leova met un point d'honneur à adapter le studio ou la maison de jardin à l'utilisation finale. L'entreprise commercialise sept modèles d'annexes habitables, des petites surfaces sans permis de construire de 15 à 20 m2 jusqu'aux maisonnettes de 79 m2. Ce concept séduit les acquéreurs à la recherche d'un lieu de vie ou d'un espace professionnel indépendant et accueillant. Et sur ce plan, les équipes restent mobilisées pour offrir à chaque occupant un endroit agréable à vivre, peu importe la saison. Avec des structures parfaitement isolées, les studios annexes de jardin restituent avant tout un confort thermique des plus chaleureux.

Pour ce qui est des équipements, le chef d'entreprise précise que des aménagements optionnels sont disponibles : pompe à chaleur air/air, panneaux photovoltaïques, terrasse ou pergola, etc. Les installations bénéficient ainsi du confort intégral d'un appartement tout en conservant l'esprit bucolique d'une habitation de jardin. Chaque client reste libre de demander une livraison de studio à l'état brut ou entièrement aménagé.

Un projet de studio de jardin géré de A à Z par Leova

L'une des forces de l'entreprise vient de la prise en charge globale du projet, depuis le contact initial jusqu'à la mise en service du studio de jardin. Dès les phases préparatoires, sont examinés les impératifs du projet, la configuration du terrain ou encore les demandes administratives auprès de la commune concernée. Une fois les autorisations obtenues, les modules sont lancés en production en vue d'être installés dès que possible.

De deux jours à une semaine : les délais d'implantation restent extrêmement maîtrisés du fait de la structure ingénieuse conçue en interne. Cette configuration optimisée couplée à de gros volumes d'approvisionnement en matières premières permet de tirer les prix vers le bas pour le client final. Raccordement aux réseaux, fondations, étanchéité, rien n'est laissé au hasard par les équipes internes. Le rendu esthétique s'intègre naturellement sur les terrains viabilisés ou les surfaces privées disponibles.

Les acquéreurs apprécient particulièrement une autre exclusivité Leova : la mise en relation avec le réseau d'experts intervenant dans des domaines plus que variés. Courtiers financiers, professionnels comptables et juridiques, décorateurs d'intérieurs, etc. : chaque client détient le privilège d'obtenir des conseils personnalisés afin d'optimiser son projet d'investissement.

Une nouvelle piste d'investissement locative

À l'heure des tendances aux tiny house ou aux habitats alternatifs, l'acquisition des studios de jardin prend tout son sens. D'ailleurs, ce type de résidences est particulièrement convoité sur les plateformes de réservation telles que Airbnb. Les amateurs d'espaces naturels viennent s'y ressourcer le temps d'une nuit de passage ou à l'année. En termes de performances financières, ces projets d'habitations à louer peuvent afficher une rentabilité de l'ordre de 20 %. Il s'agit là d'un produit immobilier de nouvelle génération restituant des revenus complémentaires lucratifs.

Grâce aux résidences de jardin Leova, les particuliers ont ainsi à leur disposition une forme d'investissement relativement accessible à l'achat et vraiment simple à mettre en œuvre. Ces modules de jardin ouvrent des perspectives intéressantes pour investir dans l'immobilier en s'affranchissant des contraintes d'une lourde copropriété ou en évitant de mobiliser des fonds importants.

Dans un contexte de marché locatif toujours sous tension, Leova donne l'accès au logement résidentiel et de tourisme grâce à ses studios habitables avec ou sans permis. Rendez-vous dans quelques années pour jauger de la croissance de cette entreprise ambitieuse, comme le projette son CEO, Benjamin Lellouche.