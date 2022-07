Lyon accélère la digitalisation des paiements dans les transports publics en France

Simplifier le recours aux transports en commun grâce aux dernières technologies de paiement, pour le bénéfice des usagers, de l'économie locale, mais aussi de l'environnement : tel est l'objectif de la mise en place du paiement sans contact. Facilitateur de digitalisation à travers le monde, cette technologie permet aux villes de devenir plus intelligentes et plus durables au bénéfice des consommateurs, des communautés locales et de l'économie.

Les systèmes de billetterie sans contact permettent désormais aux Lyonnais et aux visiteurs d'acheter leurs titres de transport et d'accéder aux services de mobilité urbaine sans avoir à se soucier d'avoir de l'argent liquide, de faire la queue pour obtenir des billets, trouver où les acheter, ou encore de comprendre le système de tarification local.

Une étape décisive pour l'adoption de cette technologie à l'échelle nationale, Lyon étant la deuxième aire urbaine de France par sa population, et par sa fréquentation touristique. Avec un potentiel de 50 millions de voyageurs par an, seule Paris peut faire mieux.

Une solution fluide ...

Ce projet a mobilisé plusieurs partenaires, dont un des leaders mondiaux des paiements digitaux Visa. Pionnier de cette technologie depuis 2017, Visa a déjà participé au déploiement de la solution dans plus d'une centaine de villes, dont dernièrement Gênes (Italie) et Porto (Portugal). New York, Londres, Rio de Janeiro, Prague, mais aussi Dijon ou Tarbes, figurent sur la liste des villes qui l'ont déjà adopté.

Visa a révélé dans une enquête internationale, menée auprès de 19 000 personnes vivant dans les deux plus grandes villes de 19 pays, que les files d'attente sont la frustration numéro 1 lorsqu'il s'agit de payer dans les transports publics (52 % des personnes interrogées), devant la nécessité d'avoir des billets différents pour les différents modes de transport (47 %), et le fait de ne pas savoir combien payer (44 %).

...et bénéfique pour l'économie locale et l'environnement

A lui seul, le paiement sans contact résout ces trois sujets. Faciliter l'accès aux transports en commun, au tarif le plus adapté, permet d'améliorer la mobilité de toutes les populations et c'est toute l'économie qui en bénéficie, comme les touristes de passage.

Sans oublier l'environnement, bien sûr. Alors que les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports sont en passe de doubler d'ici 2050, et que les véhicules particuliers représentent déjà 70 % de ces émissions et 50 % de la pollution atmosphérique urbaine, tout ce qui facilite le recours aux transports en commun nous aidera à atteindre nos objectifs de décarbonation. Avec le paiement sans contact, valider directement avec sa carte de paiement devient un bout de la solution.

4 raisons d'adopter le paiement sans contact

Badger avec sa carte de paiement sans contact ou son smartphone

Plus besoin de billets magnétisés ou de cartes spéciales, la carte de paiement sert de preuves lors des contrôles voyageurs.

Plus besoin de billets magnétisés ou de cartes spéciales, la carte de paiement sert de preuves lors des contrôles voyageurs. Eviter de faire la queue

Le règlement se fait directement dans les transports (bus, tram, métro), sur un valideur d'aspect semblable à ceux qui existent déjà.

Le règlement se fait directement dans les transports (bus, tram, métro), sur un valideur d'aspect semblable à ceux qui existent déjà. Bénéficier du tarif adapté à son usage

La facturation s'adapte au tarif le plus approprié en fonction de l'usage.

4. Permettre des transports en commun plus responsables

En plus de favoriser l'utilisation des transports en commun, le paiement sans contact permet d'éviter la production de tickets de toutes sortes. Selon Ile-de-France Mobilités, les tickets magnétiques, non recyclables, mettraient un à deux ans à se décomposer. Il s'en écoulait environ 550 millions par an.