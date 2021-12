Maison intelligente : comment automatiser votre maison avec des appareils intelligents

C'est dans cet esprit que nous avons élaboré un guide de la domotique pièce par pièce et que nous vous recommandons les meilleurs appareils de maison intelligente pour vous aider à rendre votre vie plus facile.

La domotique pour chaque pièce

Entrée

L'oubli de vos clés est une source de tracas considérable, et cette inquiétude tenace de savoir si vous avez verrouillé la porte en partant en vacances peut gâcher un voyage autrement relaxant. Une serrure de porte intelligente, non seulement assure la sécurité de votre maison, mais vous permet d'y accéder rapidement et de vous reposer sur vos lauriers.

Certaines serrures intelligentes ressemblent à des serrures à pêne dormant ordinaires. Cependant, elles sont dotées d'une fonction Bluetooth ou Wi-Fi. D'autres serrures sont dotées de claviers à écran tactile qui leur confèrent un aspect high-tech et la commodité d'un code de secours. Vous pouvez configurer votre serrure pour qu'elle détecte votre smartphone. Cela vous aide à verrouiller automatiquement la porte lorsque vous partez et à la déverrouiller lorsque vous rentrez chez vous.

Vous pouvez programmer votre serrure pour qu'elle arme votre système de sécurité dès que la porte se verrouille. Vous pouvez contrôler votre serrure à distance. Cela vous permet de verrouiller ou déverrouiller la porte pour un voisin, même si vous êtes installé dans votre lit.

Le salon

Le salon est généralement consacré à la détente et à la relaxation. Que ce soit pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo, de nombreuses situations dans cette pièce nécessitent une télévision.

Une bonne expérience télévisuelle exige un son de qualité, et l'ajout d'une barre de son à votre salon est donc un ajout logique..

Réunissez tout avec un hub intelligent

Grâce à un concentrateur domestique intelligent, vous pouvez définir le programme d'enregistrement de votre téléviseur, gérer vos programmes stockés et décider où les regarder. Le tout à partir de votre téléphone ou de votre enceinte intelligente.

Cuisine

Si vous avez tendance à passer beaucoup de temps dans votre cuisine à cuisiner, il y a de fortes chances que vous ayez les mains constamment occupées. C'est pourquoi un assistant intelligent doté d'un écran intégré peut s'avérer très utile.

Écouter de la musique, passer des appels téléphoniques, écouter les actualités, consulter la météo, ce ne sont que quelques-unes des activités que vous pouvez faire à l'aide de votre enceinte intelligente.

Les assistants intelligents dotés d'un écran offrent toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un haut-parleur intelligent, mais ils peuvent offrir des réponses visuelles et contextuelles. L'un des meilleurs cas d'utilisation de ces appareils dans la cuisine est le suivi des recettes et vous pouvez le faire de plus d'une façon. Il suffit de demander une recette à Google Home et il vous donnera des instructions étape par étape.

Autres idées de domotique pour la cuisine :

Économies d'énergie : la domotique est l'outil idéal pour gérer la consommation électrique de votre famille et rendre toute votre maison plus économe en énergie. Arrêtez de chauffer ou de refroidir une maison vide toute la journée et optez pour une approche plus intelligente du contrôle de la température intérieure.

Surveillance des œufs : Quel âge ont ces œufs ? Commencent-ils à se gâter ? Un réfrigérateur intelligent ou un bac à œufs intelligent peut suivre cette question pour vous, et vous ne vous poserez plus jamais la question.

Chambre à coucher

On pourrait croire que vous réserveriez les meilleurs articles de maison intelligente à la chambre à coucher. En supposant que vous avez des lumières intelligentes dans votre chambre, il y a peu d'autres choses que vous pouvez ajouter à votre chambre qui ne finiraient pas par être distrayantes, mais une prise intelligente vous permettrait de contrôler les éléments que vous avez déjà dans votre chambre.

Pensez-y. Combien de choses allumez-vous ou éteignez-vous dans votre chambre avant d'aller vous coucher ? Avez-vous un ventilateur que vous regardez pour vous rafraîchir ? Un bruiteur pour un bruit blanc qui vous permet de dormir ? Un diffuseur d'huile ? Quelle que soit votre routine avant de vous mettre au lit, ajoutez quelques prises intelligentes à vos articles existants afin de pouvoir allumer ou éteindre ces articles alors que vous êtes déjà au lit via l'application ou l'assistant intelligent.

Si vous ne souhaitez pas remplacer vos ampoules ordinaires par des ampoules intelligentes, les prises intelligentes sont un autre moyen facile de vous donner le contrôle de vos lumières par smartphone.

Voulez-vous utiliser des lumières de Noël pour décorer votre chambre ? Ce n'est plus un problème.

Plus d'idées de domotique pour les chambres à coucher

La musique : Avec des haut-parleurs intelligents dans différentes pièces de la maison, vous pouvez écouter votre podcast préféré dans votre lit pendant que votre partenaire s'éclate avec sa musique préférée dans la cuisine.

Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone : Votre système domotique peut renifler la fumée et détecter des niveaux élevés de monoxyde de carbone dans l'air et déclencher une alarme si vous êtes en danger. Un détecteur de CO intelligent est une méthode bien plus fiable que les anciens détecteurs autonomes de la quincaillerie. De même, vous n'aurez jamais à craindre que le détecteur de fumée tombe en panne à cause d'une pile de neuf volts déchargée.

Chambre d'enfant

S'il y a une bonne raison de rendre nos maisons plus intelligentes, c'est de protéger nos enfants. Les babyphones ont beaucoup progressé depuis leurs débuts. Aujourd'hui, ce sont des merveilles de haute technologie qui offrent non seulement une vidéo en direct, mais aussi une vision nocturne, des capacités de communication bidirectionnelle, des capteurs de température et même un suivi du sommeil de votre enfant.

Plus besoin de se précipiter dans la chambre de bébé au premier bruit de pleurs : avec un babyphone intelligent, il suffit de lancer l'application sur votre téléphone et de jeter un coup d'œil dans la chambre.

Vous pouvez surveiller votre bébé et voir s'il a besoin de votre aide ou s'il est simplement agité et essaie de se calmer.

Vous pouvez utiliser les séquences vidéo enregistrées pour prendre de superbes photos de votre bébé et partager de jolis moments avec votre famille et vos amis.

Salle de bain

Avec les commandes de prises intelligentes, vous pouvez intégrer n'importe quel appareil dans un nouveau système d'automatisation. Allumez et éteignez les lumières à distance. Gérez les petits climatiseurs de type fenêtre. Surveillez la quantité d'énergie consommée !

Jusqu'à ce que les toilettes trop high-tech baissent de prix, vous ne les verrez pas faire une liste comme la balance intelligente. Il ne s'agit pas seulement de votre poids, d'ailleurs. Avec un modèle innovant, vous pouvez mesurer l'évolution du poids, le pourcentage de graisse corporelle et d'eau, la masse musculaire et osseuse et la fréquence cardiaque debout. Bien qu'il existe des moyens plus efficaces de vérifier votre fréquence cardiaque, la balance intelligente reste sans conteste l'un des meilleurs accessoires intelligents disponibles.

Couloir

Le thermostat intelligent a été l'un des premiers appareils domestiques intelligents à faire son apparition. Bien qu'il ne soit plus d'actualité, il s'agit toujours de l'un des investissements les plus judicieux que vous puissiez faire pour votre maison.

Vous pouvez programmer vos systèmes de climatisation et de chauffage pour qu'ils consomment moins d'énergie à certaines heures de la journée, par exemple pendant votre absence au travail ou pendant votre sommeil.

Un thermostat intelligent est un moyen vraiment pratique d'économiser du temps et de l'argent, et de laisser une empreinte carbone plus légère. Avec quelques astuces de bricolage, vous pouvez l'installer rapidement.

Il est facile à utiliser et son capteur de mouvement détecte la présence de personnes. Il peut même faire une partie de la programmation pour vous en apprenant votre emploi du temps quotidien.

Les premières semaines suivant son installation, vous pouvez régler manuellement la température en fonction de votre niveau de confort. Ensuite, il utilisera les modèles qu'il a détectés pendant la période d'apprentissage pour commencer à ajuster la température automatiquement.

Buanderie

Vous ouvrez la machine à laver pour mettre une nouvelle brassée et l'odeur des vêtements moisis vous frappe : vous réalisez que vous avez complètement oublié de mettre la brassée humide de la veille dans le sèche-linge. Vous soupirez, redémarrez la machine à laver et espérez ne pas l'oublier cette fois-ci. Si c'est le cas, une laveuse intelligente pourrait être la solution idéale.

Les laveuses intelligentes ont des fonctions encore plus pratiques, comme des réglages de cycles spécialisés et un réglage de lavage rapide qui ne prend que 15 minutes.

Sous-sol

Quiconque a déjà été confronté à une inondation de sous-sol due à une rupture de tuyau ou à un chauffe-eau défectueux sait qu'il n'est pas facile de s'en remettre. Les capteurs de fuite d'eau (également appelés capteurs d'inondation ou capteurs d'humidité) peuvent vous aider à moins vous inquiéter et peuvent même empêcher une fuite de se transformer en inondation.

L'humidité excessive dans votre maison peut entraîner des problèmes structurels. Elle peut également contribuer au développement de la moisissure, qui peut causer des problèmes de santé majeurs chez certaines personnes. Les capteurs d'humidité peuvent vous alerter sur la présence d'eau stagnante et de zones humides persistantes dans des endroits que vous ne remarqueriez pas, comme à l'intérieur des murs.

Placés près du sol, ces capteurs peuvent détecter la présence d'eau et alerter votre téléphone. Plus important encore, ils peuvent être connectés à d'autres appareils intelligents dans votre maison, comme un robinet d'arrêt d'eau Dome, et envoyer automatiquement une alerte pour couper l'eau en cas de fuite.

Vous pouvez également connecter le capteur à vos lumières intelligentes à l'étage, en les configurant pour qu'elles clignotent si une fuite est détectée, de sorte que vous serez alerté d'un problème même s'il se produit au milieu de la nuit.

Autres idées de domotique pour le sous-sol

Êtes-vous sûr que vous l'entendriez si un intrus brisait une fenêtre du rez-de-chaussée pour entrer ? Les détecteurs de bris de vitre de votre maison s'assureront que vous êtes au courant de l'incident au moment où il se produit, ainsi que la police une fois que votre système de sécurité l'aura signalé.

Cour arrière

Était-ce un cambrioleur ou un simple raton laveur ? Vérifiez les caméras de sécurité extérieures via votre tablette ou votre smartphone et découvrez-le, sans sortir du lit. Vérifiez les caméras intérieures pour surveiller l'endroit en votre absence.

Plus d'idées de domotique pour l'arrière-cour

Animaux de compagnie : Vos animaux de compagnie devraient profiter des avantages de la domotique autant que vous. Connectez un distributeur de nourriture pour vous assurer qu'ils sont toujours nourris à l'heure. Établissez un calendrier pour le verrouillage et le déverrouillage de la porte de l'animal afin d'empêcher les bestioles indésirables d'entrer. Installez une caméra pour animaux de compagnie et sachez, en consultant simplement votre téléphone, s'ils sont dans la maison, dans le jardin ou en train de déterrer les fleurs du voisin.

Sécurité de la piscine : Réglez l'éclairage de la piscine avant de vous baigner tard dans la nuit. Gérez facilement et automatiquement le niveau de pH.

Garage

Tout comme la serrure de la porte d'entrée ou l'appareil de chauffage, la porte de garage est une autre partie de votre maison dont vous ne voulez pas vous soucier lorsque vous êtes en déplacement.

Un ouvre-porte de garage intelligent avec Wi-Fi vous permet de voir si votre porte est ouverte ou fermée, et vous pouvez le commander à distance de n'importe où avec une connexion Wi-Fi.

Vous pouvez également le configurer pour qu'il vous avertisse de l'ouverture et de la fermeture de la porte afin de savoir quand les membres de votre famille entrent et sortent.

Extérieur

Avec les caméras de sonnettes, vous pouvez voir qui est à la porte avant d'y répondre, recevoir un colis et ne plus jamais être coincé à parler à un vendeur d'aspirateurs qui fait du porte-à-porte.

Ce qu'il y a de mieux avec les appareils intelligents, c'est la possibilité de personnaliser votre maison pour vous, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Imaginez que vous rentriez chez vous après une longue journée de travail, que votre porte se déverrouille automatiquement à votre approche, que votre système de sécurité se désarme et que les lumières s'allument, vous accueillant avec une lueur chaleureuse.

La température est exactement comme vous l'aimez, et vous demandez à Alexa de diffuser une musique apaisante pendant que vous vous détendez. Quand il est temps d'aller au lit, une simple commande vocale verrouille la porte, arme le système de sécurité et éteint les lumières, et vous pouvez vous reposer en sachant que vous avez construit un système de maison intelligente qui vous va comme un gant.