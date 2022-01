Meilleure Copro, un accompagnement innovant au service des promoteurs et des copropriétaires primo-accédants

Ayant dressé le constat édifiant que ces « novices de la loi de 1965 » étaient livrés à eux-mêmes pour comprendre le fonctionnement de leurs immeubles, le paiement de leurs charges ou encore le rôle de leur syndic de copropriété, la start-up Meilleurecopro, spécialiste de la mise en concurrence de syndics et de prestataires, a fait le pari de leur développer un service dédié, pour mieux les former, et les rendre acteur du choix de leurs prestataires de copropriété. Par l'estimation de leurs charges, la conduite de réunions d'informations, et la réalisation de mise en concurrence de syndics et de prestataires de services en amont de l'Assemblée Générale.

Lancé en 2019, de nombreux promoteurs tels Bouygues Immobilier, Nexity, Kaufman & Broad, Legendre, Lamotte, ou encore Constructa ont déjà eu recours au service de la jeune startup.

Choisir son syndic et ses prestataires plutôt que de se les voir imposer !

Terminées donc les premières assemblées générales de copropriétaires au goût amer, où les heureux copropriétaires découvrent en séance qu'ils devront payer un certain montant de charges, ou encore composer avec un syndic qui leur est imposé, en l'absence de mise en concurrence préalablement conduite par le promoteur. La jeune entreprise MeilleureCopro adapte au neuf l'expertise qu'elle a su développer dans l'ancien : un service de centrale d'achat, dans lequel syndics et prestataires de services sont mis en concurrence à travers une plateforme technologique permettant de comparer leurs offres.

Une fois ces comparatifs présentés en toute transparence en assemblée générale, ce sont les copropriétaires qui votent pour les propositions correspondant le mieux à leurs attentes ; ce process novateur et participatif leur permet d'acter la plupart du temps un montant de charges inférieures de 15 à 25% par rapport à des immeubles comparables de leur ville ! Et pour une qualité de prestation équivalente, voire supérieure.

Pour parvenir à ce résultat, Edouard-Jean Clouet et son équipe utilisent leur savoir-faire en matière de courtage. Dénichant des opportunités commerciales pour les syndics et les prestataires, ceux-ci sont prêts à offrir des conditions particulièrement intéressantes pour les clients de la jeune pousse. A la fois sur la qualité de services, par des contrats aux engagements contractuels nettement supérieurs aux pratiques du marché. Mais aussi sur la flexibilité de résiliation, puisqu'une copropriété mécontente d'un prestataire recommandé par MeilleureCopro peut en demander le changement sans frais de résiliation, avant même le terme contractuel.

Collaborant avec des centaines de prestataires, ceux-ci soient scrutés à la loupe (syndic, ascensoriste, gaz, nettoyage des parties communes, chaudière centrale, ...) et tous sont mis en concurrence avec un seul mantra : la bonne prestation au bon prix. Mieux encore, le courtier ne se contente pas d'un simple comparatif et d'une mise en relation, il s'assure pendant 3 ans que les prestations soient en ligne avec les attentes des occupants, car « on ne joue pas avec le patrimoine de nos clients », selon son fondateur...

Un suivi qualité renforcé sur les immeubles neufs

En garantissant aux propriétaires une entière satisfaction pendant 3 ans, MeilleureCopro joue gros.

Mais c'est indispensable. « Les copropriétaires veulent certes payer moins de charges, mais pas au détriment de la qualité des prestations. Les prestataires que nous référençons doivent ainsi avoir pignon sur rue, plus de cinq ans d'existence, un bilan financier solide, une organisation humaine permettant d'assurer un service continu et de qualité, et enfin une expérience éprouvée dans la réception de bâtiment neuf ». Et c'est sur ce dernier point que la startup se démarque. Car la réception d'un immeuble neuf n'est pas chose aisée, contrairement à ce qu'on pourrait penser.

Lors de la livraison d'un programme neuf, les contraintes sont multiples pour les exploitants. D'abord pour le syndic qui doit s'assurer de l'identification et de la levée des réserves par le promoteur, de l'émission des premiers appels de fonds, ou encore de la mise en place des garanties de parfait achèvement, biennales ou décennales. Ensuite pour les prestataires : la société de nettoyage doit composer avec l'enchaînement des emménagements, contribuant à la dégradation des parties communes ; le chauffage doit équilibrer les réseaux, et anticiper les consommations de sel sans historique d'utilisation ; les espaces verts doivent veiller à la bonne prise des végétaux. De toute évidence, ces contraintes multiples imposent un choix de prestataires sachants et organisés.

En sus d'une sélection drastique sur ses prestataires et syndics partenaires, MeilleureCopro reste en contact avec le conseil syndical de chaque immeuble. Les prestations de service, exécutées par des hommes et des femmes, n'étant pas une science exacte, la startup offre un service après-vente dans le cas où un prestataire présenterait une baisse dans le service apporté. Les copropriétaires ont par ce biais une oreille attentive, complémentaire à celle de leur syndic, quand il s'agit d'exprimer leurs doléances.

Des outils d'estimation de charges dédiés aux logements en VEFA

Non content d'accompagner les copropriétaires lors de la livraison, MeilleureCopro a développé des outils d'estimation de charges de copropriétés dès la phase de commercialisation d'un bâtiment. La technologie développée par la startup, reposant sur la collecte et l'analyse des données du programme et la correspondance avec le prix des prestations de ses partenaires, permet de générer un budget de charges à la fiabilité inégalée.

Un premier outil, le « bulletin de charges prévisionnelles », permet aux équipes commerciales du promoteur de rassurer les prospects en bulle de vente sur les charges futures de leur logement. Quand on sait que l'acceptation des dossiers de financement de primo-accédants par leur banque se joue parfois à 10€ par mois de capacité de remboursement, l'assurance de charges maîtrisées peut être un facteur déterminant pour l'accession à la propriété. La précision de ce budget de charges prévient aussi toute mauvaise surprise des clients à la prise en main de leur résidence, un irritant en moins à gérer pour les promoteurs.

Un deuxième outil, « Qualicharges »**, développé pour CERQUAL Qualitel certification, en charge de délivrer la certification NF HABITAT - NF HABITAT HQE. Ce calculateur permet à l'association de sensibiliser et d'engager les promoteurs sur le sujet des charges de copropriété, au cœur de la préoccupation des futurs occupants. En se reposant sur des niveaux de services élevés lié aux exigences de la certification NF HABITAT - NF HABITAT HQE, le budget de charges généré offrent une décomposition sur chaque poste de charge, prenant en compte les spécificités du marché local (les coûts de l'eau et du chauffage urbain par exemple reposent sur les données de la ville où se situe le bâtiment).

En développant ses outils d'estimation de charges extrêmement fiables, MeilleureCopro se fait non seulement l'écho d'une demande des acquéreurs de biens immobiliers neufs, mais également un allié de taille des promoteurs faisant appel à ses services. Une réelle innovation autant au service des copropriétaires que des promoteurs immobiliers.

MeilleureCopro dans le neuf, c'est aujourd'hui plusieurs centaines de copropriétés, d'ASL et d'AFUL accompagnées. Initialement présent sur la région parisienne, MeilleureCopro déploie actuellement son service dans le reste de la France.

---

* etude Cafpi 2019 (https://edito.seloger.com/actualites/france/immobilier-qui-sont-les-primo-accedants-en-2019-article-32892.html#:~:text=les%20primo%2Dacc%C3%A9dants-,Les%20primo%2Dacc%C3%A9dants%20ont%20en%20moyenne%2035%20ans,et%2077%20%25%20sont%20en%20CDI.)

** https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/promoteurs-evaluez-les-charges-de-copropriete-pour-vos-programmes-nf-habitat/